אז מה צריך לעשות כדי להשתתף בהגרלה הגדולה השנה ולקחת חלק בסיוע למטרות חשובות אלו? גם השנה תמורת 660 שקלים תוכלו לקבל כרטיס להגרלה, כאשר בימים הקרובים ישנו מבצע שבו כל מי שיקנה כרטיס אחד יקבל כרטיס נוסף. כלומר- שני כרטיסים להגרלה בעלות של 660 שקלים. להגרלה על דירת החלומות נוספו השנה 2 הגרלות בונוס שבהן יחולקו 15,000 דולר בכל אחת, ברכישת כרטיס להגרלה על דירת החלומות בימים הקרובים, תיכנסו אוטומטית להגרלת הבונוס.

מצטרפים ומסייעים וזוכים בדירה מרוהטת קומפלט >>

רק השבוע קיימה קרן 'עם ישראל חי' אירוע מרגש של הכנסת ספר תורה ליישוב חדש בשומרון – ספר התורה הראשון שנכנס אליו מאז הקמתו. למעלה מ־250 משתתפים הגיעו לחגוג את הרגע המיוחד, שבו זכתה הקרן לא רק להגדיל תורה ולהאדירה, אלא גם לחזק את ההתיישבות החרדית בלב השומרון.

מנכ"ל קרן 'עם ישראל חי' שמואל סקט: " לאחר שנתיים בהם ראינו כיצד עם ישראל התגלה במלוא תפארתו וכיצד הערבות ההדדית היא מה שחיזק אותנו ברגעים הקשים, החלטנו השנה להגביר את הערבות ההדדית בעם ישראל ולהעניק עזרה במגוון נושאים שונים. אויבינו לימדו אותנו שזה לא משנה אם אתה מאשקלון, השומרון או ירושלים. יהודי הוא יהודי. עם ישראל חי! ".