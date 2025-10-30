סאגת הרכבת לבירה: המשטרה הודיעה כי חזרה בה מההחלטה להשבית כליל את הרכבת וכי הקו לירושלים ימשיך לפעול לפחות עד השעה 13:30, זמן קצר לפני תחילת העצרת

סאגת הרכבת לירושלים: עומסים כבדים מאוד נרשמו בשעות האחרונות בתחנות וברכבות לבירה ובתוכה. עשרות אלפי מפגינים חרדים עושים את דרכם לעיר.

זאת, בשל העובדה שהלילה דווח כי החל מהשעה 12 היום בצהריים הרכבת תיסגר, כך שנוסעים רבים הקדימו את בואם ברכבות המוקדמות יותר. לאחר לחצים פוליטיים ואחרים, המשטרה הודיעה כעת כי היא חוזרת בה ולאחר הערכת מצב נוספת שקיימה הודיעה שהרכבת תפעל לפחות עד השעה אחת וחצי.

בהודעה שהוציאה דוברות המשטרה לפני זמן קצר נכתב:

" הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30. במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן".

בנוסף, מדגישים במשטרה כי היא תאפשר את חופש הביטוי, כפי שאיפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.

ובינתיים, יהונתן כהן תיעד את מה שקורה בתחנת נבון לפני שעה קלה, כפי שפרסם עמית סגל: