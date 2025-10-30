מהדורת החדשות של חדשות 13 מגיעה לשפל חדש: רק 2.6 אחוזי רייטינג., פחות מזו של כאן חדשות. ומי מנצח בקרב בין שלזינגר, איילה חסון ורביב דרוקר?

רייטינג: אחרי שבסוף השבוע המהדורה המרכזית של חדשות 13 צברה שיא שלילי, עכשיו גם באמצע שבוע היא שוברת שיא שלילי חדש של 2.6 אחוזי צפייה בלבד. בכך היא עוקפת גם את מהדורת כאן חדשות, שחנכו השבוע אולפנים חדשים ופורמט חדש, שהגיעה אמש ל- 2.9 אחוז. ההיעדרות של מגי טביב והחלתה בליטל שמש בהגשת המהדורה של ערוץ 14 עושה להם טוב ומביאה לא פחות מ 7.7%. חדשות 12 עם 14%.

בגזרת הפריים טיים – ארץ נהדרת, קשת 12: 19% הפטריוטים, ערוץ 14: 8.3% בואו לאכול איתי, כאן: 5.9% סודות המטבח נחשפים, רשת: 3.4% הנוסף: פתחי ושי, ערוץ 14: 6.3%.

בגזרת השעה שבע – זה כבר מספר ימים ברציפות בהם הרצועה של ערוץ 14 (שבימים האחרונים מוגשת בידי יהודה שלזינגר) מובילה על פני "אזור מלחמה" של ערוץ 13. אמש היא גרפה 5.0 אחוז, בעוד דרוקר הגיע ל- 4.5 אחוזים. לעומתם, איילה חסון, אמש בכאן חדשות השיגה רק 3.4 אחוזים.