נתב"ג עולה כיתה: פרויקט של 310 מיליון ש"ח ישדרג את טרמינל 3, עם שטחי מסחר חדשים, מתחם מזון מוגדל ו"שער תל אביב" חדש שישנה את חוויית הנוסעים

אחד המיזמים הגדולים בתולדות רשות שדות התעופה יוצא לדרך: הרחבה ושדרוג משמעותי של טרמינל 3 – הלב הפועם של נמל התעופה בן גוריון.

קבוצת אורון זכתה במכרז הענק

קבוצת אורון אחזקות והשקעות, באמצעות חברת הבת אורון תשתיות ובנייה, זכתה במכרז של רשות שדות התעופה (רש"ת) לביצוע עבודות ההרחבה והשדרוג של המבנה הקרקעי ומתחם המזון המרכזי בטרמינל 3. היקף הפרויקט נאמד בכ-310 מיליון שקל, והוא נחשב לאחד הגדולים שמקדמת רש"ת בשנים האחרונות.

הרחבה של אלפי מטרים חדשים

במסגרת המיזם, צפויה הרחבה משמעותית של הטרמינל – תוספת של כ-7,000 מ"ר חדשים על פני ארבע קומות. השטח החדש ישמש להגדלת אזורי השירות והמסחר, להרחבת מתחם ההסעדה המרכזי, ולהקמת אזורי תפעול חדשים שישפרו את זרימת הנוסעים והעובדים במקום.

"שער תל אביב" – כניסה חדשה לנוסעים

אחד החידושים הבולטים בפרויקט הוא הקמת מבנה חדש בשם "שער תל אביב", בשטח של כ-2,000 מ"ר. המבנה ישמש כניסה ייעודית לנוסעים המגיעים באוטובוסים, ויאפשר קיצור משמעותי של תהליכי הבידוק והמעבר לאזור איסוף הכבודה. המטרה: שיפור חוויית הנוסעים והגדלת קיבולת הפעילות בנמל התעופה.

רציפות תפעולית לאורך כל הדרך

העבודות צפויות להימשך כ-30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודות, והן יתבצעו בתוך מתחם פעיל ובתיאום מלא עם רש"ת. בכך מבטיחה הרשות רציפות תפעולית מלאה במהלך הבנייה, מבלי לפגוע בפעילות השוטפת של נתב"ג – שער הכניסה והיציאה המרכזי של מדינת ישראל.