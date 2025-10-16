הוא הקים מדינה, למד יוונית בגיל 70 והחזיק תיק סודי על החלל. 10 עובדות מפתיעות על דוד בן-גוריון שלא תאמינו שקרו באמת

הוא הקים מדינה, גר בצריף במדבר, למד יוונית בגיל 70 וכתב מכתבי אהבה מצחיקים במיוחד. מאחורי האיש שחתם על מגילת העצמאות מסתתר טיפוס לא צפוי בכלל – סקרן, עקשן, רוחני, ולפעמים גם קצת מצחיק. הנה 10 עובדות שלא ידעתם על דוד בן-גוריון, האיש שראה רחוק יותר מכולם.

1. הוא ניסה ללמוד יוונית – כדי לקרוא את אפלטון במקור

בן-גוריון היה אובססיבי לידע וללמידה. גם בשנות ה-70 לחייו ישב ולמד יוונית עתיקה, מתוך רצון להבין בעצמו את הפילוסופים והמדינאים שהוא העריץ.

2. גורש מהארץ – ומצא אהבה צינית במיוחד

בזמן מלחמת העולם הראשונה גורש בן-גוריון מהארץ על ידי הטורקים, והיגר לארצות הברית – שם פגש את פולה מונבז, האישה שהפכה לשותפת חייו (ולמבקרת הכי חדה שלו). הוא ניסה לרגש אותה בשירים ומכתבים רומנטיים כמו: "את לי אם, רעיה ובת" – והיא השיבה בקור הרוח הידוע שלה: "תפסיק לכתוב, תבוא לאכול." ככה נראתה אהבה בגרסת בן-גוריון.

3. היה לו קלסר סודי בשם "מה לעשות אחרי מותי"

בתוך תיק פרטי שמור בארכיון המדינה נמצא מסמך שבן-גוריון כתב בעצמו: הנחיות מדויקות איך לנהוג בגופתו, מי לא ידבר בלוויה, ואפילו הוראה ברורה: "אין פרחים. אין נאומים ארוכים."

4. סירב להצטלם עם סיגריות כדי לא לעודד עישון

בשנות ה-50 כולם עישנו, אבל הוא אסר לצלם אותו עם סיגריה כדי שלא לשמש דוגמה רעה לצעירים. גם כשהצלמים תפסו אותו בהפסקה עם חצי סיגריה ביד – הוא דרש למחוק את התמונה.

5. לא סבל חליפות ועניבות

מנהיגים מסביבו הופיעו בחליפות ועניבות, אבל בן-גוריון העדיף חולצה פשוטה ומכנסיים קצרים. הוא האמין שמנהיג צריך להיראות כמו עובד, לא כמו פקיד.

6. קרא את התנ"ך 3 פעמים בשנה, כל שנה

הוא ראה בתנ"ך ספר הדרכה למדינאות, לא רק דת. יש לו עשרות הערות בכתב יד על ספרי ישעיהו ועמוס, שעסקו בצדק חברתי ומנהיגות.

7. המכתב שלא הצליח לכבוש את איינשטיין

כשהציעו לאיינשטיין להיות נשיא המדינה, בן-גוריון שלח לו מכתב נלהב. איינשטיין השיב בנימוס שהוא "לא מתאים". בן-גוריון סיפר אחר כך: "חשבתי שאם היה גר כאן – כבר הייתי משכנע אותו".

8. לא רק פוליטיקה – גם כוכבים וחלל עניינו אותו

בארכיונו בשדה בוקר נמצא תיק ובו גזירי עיתונות, מאמרים ומכתבים בנושא אסטרונומיה, חקר היקום ותופעות מסתוריות. בן-גוריון גילה עניין אמיתי בשאלת החיים מעבר לכדור הארץ וכתב לא פעם על סקרנותו כלפי "העולמות שמעבר לידיעת האדם".

9. אסף חול מכל מקום בעולם

בביתו בשדה בוקר נמצאו קופסאות קטנות עם חול ממצרים, הודו, ארה"ב ויוון. הוא נהג לומר: "ככה אני זוכר איפה דרכתי, ולא רק איפה דיברתי."

10. בוקר עם בטהובן ומטאטא

גם כראש ממשלה לשעבר, שמר על שגרה פשוטה: פתיחת בוקר עם מוזיקה קלאסית, עבודה פיזית וטאטוא שבילי הקיבוץ. "האיש הקטן עם החלום הגדול" – פשוט כמו שהיה גדול.

בן גוריון היה הרבה יותר מראש ממשלה – הוא היה תלמיד נצחי, אדם של רעיונות גדולים ופשטות יומיומית. הוא ניהל מדינה, אך מעולם לא הפסיק לשאול שאלות, לטאטא שבילים, ולחפש משמעות – בין ספרי הפילוסופיה, בין גרגרי החול ובין הצלילים של בטהובן.