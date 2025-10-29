חגיגת הג'ובים במוסדות הלאומיים. בדיל שנסגר בין כל המפלגות בכנסת (למעט עוצמה יהודית שנשארה בחוץ) הוחלט על חלוקת ג'ובים. למרבה ההפתעה בשמאל תמכו במינוי יאיר נתניהו למנהל מחלקה עם משכורת של שר

הצביעות של הפוליטיקאים מגיעה לשיאים חדשים. במסגרת חלוקת הג'ובים של המוסדות הלאומים: ההסתדרות הציונית וקק"ל, הגיעו סיעות האופוזיציה והקואליציה להסכם אחדות מפתיע.

בהסכם הקואליציוני אותו סוגר השר מיקי זוהר, שותפות כל המפלגות למעט אחת: הליכוד, הציונות הדתית (המזרחי), ש״ס, ארץ הקודש (יהדות התורה), שחתמו עם יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, הדמוקרטים, הרפורמים והקונסרבטיבים. המפלגה היחידה שנשארה מחוץ לדיל היא עוצמה יהודית, עליה שמו יש עתיד והדמוקרטים וטו.

אחרי שסגרו את העסקה, התחילה חלוקת השלל. מאיר כהן ימונה ליו"ר קק"ל ברוטציה מטעם יש עתיד. הליכוד יקבל את ההסתדרות הציונית ויעקב חגואל שעושה בעיות בארגון "הליכוד העולמי" יודח כדי למנות במקומו מקורב למיקי זוהר. ייתכן כי גם יש עתיד תקבל את ראשות ההסתדרות הציונית ברוטציה.

שיא השיאים הוא מינוי של יאיר נתניהו לראש מחלקה בהסתדרות הציונית עם משכורת של שר ותקציב נסיעות של עשרות אלפי שקלים בשנה.

בעוצמה יהודית הגיבו על כך שהשאירו אותם מחוץ לחגיגת הג'ובים: "״הליכוד החרים את עוצמה יהודית – אך חתם הסכם נדיב עם יש עתיד, מרצ, הרפורמים ומפלגות השמאל, שמעניק להם הסכם נדיב במיוחד כולל רוטציה בתפקיד יו״ר ההסתדרות הציונית ויו״ר קק״ל, למרות שהימין זכה לרוב. זה אולי נראה ימין, אך כך לא מתנהג מי שקורא לעצמו ימין. הזוי וביזיון״.