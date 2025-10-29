אחרי הדחת יולי אדלשטיין בקואליציה מינו את טלי גוטליב לועדת חוץ וביטחון ווועדת המשנה לשירותים חשאיים. בנט רותח: "ההחלטה להכניס לשם חברת כנסת שנחשדת כרגע בחשיפת סודות מסווגים, בעבירה על חוק השב״כ ובפגיעה בביטחון המדינה, היא חסרת אחריות באופן קיצוני"

אחרי ההדחה של יולי אדלשטיין מוועדת חוץ וביטחון, בקואליציה מצאו את מי למנות במקומו. יו״ר הקואליציה אופיר כץ הודיע כי ח"כ טלי גוטליב תמונה לחברת ועדת החוץ והביטחון ובנוסף תהיה חברה גם בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים.

גוטליב, פרסמה בעבר פרטיו של בעלה שקמה ברסלר כעובד שב"כ וכתב אישום נגדה אמור להיות מוגש על ידי היועמ"שית ומתעכב מסיבות בירוקרטיות.

מי שהגיב בחריפות למינוי הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שבתגובה ארוכה תקף את ההחלטה וכינה אותה "חסרת אחריות באופן קיצוני".

״ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון היא קודש הקודשים של בקרת הכנסת על ביטחון ישראל. חברי הכנסת בוועדה נחשפים לעתים קרובות למידע הרבה יותר סודי מאשר חברי הקבינט הבטחוני. ישנה מסורת ארוכת שנים של שמירה מוחלטת על סודיות, דיונים ענייניים, אי-הכנסת פוליטיקה לחדר. מסורת זו נשמרה על ידי כל ראשי הממשלה לדורותיהם. הרמטכ״ל, ראש המוסד וראש השב״כ מגיעים לשם ומדברים בפתיחות רבה, ומקשיבים לחברי הכנסת בצורה פתוחה וכנה. זהו אי של יסודיות ורצינות, לתועלת ביטחון ישראל

עוד באותו נושא נפתלי בנט מגיב למהלך הנבזי של חמאס 12:37 | חדשות סרוגים 13 1 😀

ההחלטה להכניס לשם חברת כנסת שנחשדת כרגע בחשיפת סודות מסווגים, בעבירה על חוק השב״כ ובפגיעה בביטחון המדינה, היא חסרת אחריות באופן קיצוני. החלטה זו מבטאת העדפת פוליטיקה על פני ביטחון ישראל והיא תנטרל את הוועדה הכול כך חיונית הזו. אף אחד כבר לא יוכל לדבר שם באופן חופשי, והביקורת האזרחית החיונית כל כך על מערכת הביטחון תחדל מלהתקיים. יש לבטל החלטה זו באופן מידי.״