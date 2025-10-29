יו״ר הקואליציה אופיר כץ הודיע לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, על עונשו בעקבות ההצבעה בניגוד לעמדת הליכוד בעד חוקי הריבונות בשבוע שעבר

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע היום (ראשון) לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, על עונשו בעקבות ההצבעה בניגוד לעמדת הליכוד בעד חוקי הריבונות בשבוע שעבר. אדלשטיין יודח מועדת חוץ וביטחון, לא יוכל לעלות חוקים ולדבר בשם הליכוד.

ההודעה המלאה: "יו״ר הקואליציה אופיר כץ הודיע לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, שבעקבות הצבעתו בשבוע שעבר בניגוד לעמדת הסיעה, ובשל הפרותיו החוזרות של המשמעת הסיעתית, הוא יודח מוועדת החוץ והביטחון לאלתר. בנוסף, הוא לא יוכל להעלות חקיקה פרטית ולדבר בשם סיעת הליכוד במליאה למשך חודשיים".

בשבוע שעבר פורסם כי בסיעת הליכוד החליטו לגלות אפס סובלנות כלפי הח"כ המורד יולי אדלשטיין ולהדיח אותו מוועדת חוץ וביטחון וזאת בעקבות הפרת המשמעת הסיעתית והצבעה בעד הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

אדלשטיין הגיב להדחתו: "הציבור כבר מבין שמילה שלי זו מילה. אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו״ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי.

גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל. כל הדחה כזו, היא צל״ש ערכי עבורי. מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול".