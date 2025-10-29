שנתיים למלחמה, ואפילו בסקר של חדשות 13, נראה כי האופוזיציה המפוצלת נחלשת מול הקואליציה המתפוררת של נתניהו.
לפי הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום מפלגת הליכוד מקבלת 27 מנדטים והמפלגה השנייה בגודלה היא בנט 2026 עם 23 מנדטים.
הרחק מאחור, נמצאות המפלגות הבינוניות והקטנות: ש"ס עם 10 מנדטים, עוצמה יהודית עם 9, יהדות התורה עם 7 והציונות הדתית של סמוטריץ עם 4 משלימות גוש קואליציה של 57 מנדטים.
באופוזיציה: יש עתיד עם 10 מנדטים, ישראל ביתנו עם 9, מפלגת הדמוקרטים עם 8 ואיזנקוט עם 4 בלבד. בסך הכל גוש המפלגות היהודיות באופוזיציה מונה 54 מנדטים.
המפלגות הערביות עם 9 מנדטים שמתחלקות בין 5 לרע"מ ו-4 לחד"ש-תע"ל. גנץ הנדל ובל"ד לא עוברים את אחוז החסימה.
בתרחיש בו גדי אייזנקוט חובר לבנט, האיחוד מביא 29 מנדטים והליכוד דווקא מתחזק ל-28 מנדטים.
בתרחיש בו המפלגות הערביות מתאחדות יחד הן מגיעות ל-15 מנדטים, כשהן מורידות את הליכוד ל-25 ואת בנט ל-22, ואת גוש נתניהו ל-54 מול 51 של גוש מפלגות האופוזיציה היהודיות.
נחיה ונראה
עוש חזון למועד21:52 29.10.2025
שירי מנתניה
אם הערביות יתאחדו ל 15 מנדטים, תקום בהכרח ממשלת אחדות. היות, שהערביות תומכות חמאס, אז הן מוקצות לחלוטין, מצד שני גוש השמאל לא ישב בממשלת ההשתמטות, אז גם החרדיות לא...
אם הערביות יתאחדו ל 15 מנדטים, תקום בהכרח ממשלת אחדות. היות, שהערביות תומכות חמאס, אז הן מוקצות לחלוטין, מצד שני גוש השמאל לא ישב בממשלת ההשתמטות, אז גם החרדיות לא יוכלו להכנס לממשלה. יוצא, שרק ממשלת אחדות תקום, אם הליכוד יסכים לנטוש את ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.המשך 22:10 29.10.2025
שירי מנתניה
