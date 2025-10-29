הרב יגאל לוינשטיין התייחס לסערה סביב דברי הרב יצחק יוסף והבהיר: "הוא לא תקף את הציונות הדתית, אלא נאבק לשמור על עולם התורה הספרדי שאביו הרב עובדיה יוסף בנה"

ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, התייחס לשיח הציבורי סביב דבריו של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות, ואמר כי יש להבין את דבריו בהקשר הנכון.

בהודעה מוקלטת ששלח לתלמידי ובוגרי המכינה, אמר הרב לוינשטיין: "הרב יצחק יוסף הוא תלמיד חכם עצום, ואני שמעתי את השיחה שלו במלואה. הדברים שלו ברורים מאוד – הוא מסביר הכול בטוב טעם. הוא לא תקף את הציונות הדתית, אלא הסביר את המאבק על שמירת עולם התורה הספרדי".

הרב לוינשטיין הסביר כי הרב יוסף דיבר על מהפכת התורה שהוביל אביו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, להחייאת עולם התורה הספרדי שנמחק עם קום המדינה: "המהפכה שהתחיל הרב עובדיה לפני כחמישים שנה הייתה להקים מחדש את עולם התורה הספרדי מאפס ממש, אחרי שנמחק כולו על ידי התרבות החילונית. הוא החזיר את התורה ליושנה והקים דור חדש של תלמידי חכמים. הרב יצחק יוסף ממשיך את דרכו של אביו במאבק לשמור על ההישג הזה".

עוד באותו נושא הרב יובל שרלו: כך צריך להגיב לרב יצחק יוסף 20:17 | הרב יובל שרלו 76 1 ❤️

לדברי הרב לוינשטיין, אחד הנושאים המרכזיים שעליהם דיבר הרב יוסף הוא הפער שבין הציבור החרדי האשכנזי לבין הציבור החרדי־ספרדי: "בעולם האשכנזי יש גיבוי רחב לכל אברך – קהילה, משפחה ועיר שלמה שעומדים מאחוריו גם אם ייאסר. בציבור הספרדי, לעומת זאת, הרבה אברכים באים ממשפחות מסורתיות שאין להן תמיכה תורנית רחבה. אם ינסו לגייס אותם בכפייה, עולם התורה הספרדי עלול לקרוס. זו הנקודה שהוא ניסה להסביר".

בהתייחסות לביטויים החריפים שהשמיע הרב יוסף, אמר הרב לוינשטיין: "כשאמר 'נרד מהארץ', הוא לא התכוון נגד המדינה או הציונות. הוא דיבר על הצורך לשמור על עולם התורה הספרדי, שאביו בנה בעמל רב. זה מאבק על קיומו של עולם רוחני שלם, לא על נושא פוליטי".

הרב לוינשטיין הוסיף כי הרב יוסף אינו מתנגד לחיילי צה"ל, אלא להפך: "הוא מתפלל על החיילים ומברך אותם, כמו שאביו עשה. הוא מאמין שצריך גם תלמידי חכמים שילמדו תורה ויתפללו על המלחמה. אין כאן התנגדות לחיילים – יש כאן אמונה שעם ישראל זקוק לשניהם, גם לצבא וגם לתורה".

לדבריו, "כל הוויכוח הוא לא האם לומדי התורה חשובים מהחיילים, אלא איך לשמור על קיומו של עולם התורה הספרדי. הרב יצחק יוסף נלחם על מה שאביו בנה, על מהפכה תורנית שלימה, ומי שמבין את זה לא יתבלבל מהכותרות".

בסיום דבריו קרא הרב לוינשטיין להפסיק את ההתקפות ההדדיות: "אנחנו לא מחנכים את החרדים, והחרדים לא צריכים לחנך אותנו. אם רוצים שהחרדים ישתלבו – זה לא ילך בכוח. זה צריך לבוא מתוך אמון, הקשבה ורצון אמיתי לבנות גשר. אסור לנו ליפול למלכודת של פילוג ומריבות בין יהודים".