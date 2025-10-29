אופירה אסייג שיתפה בבשורה מרגשת מאוד עבורה: היא החלה ללמוד באוניברסיטת רייכמן. "הסטודנטית אופירה אסייג", הכריזה בסטורי שלה, "על זה נאמר: צרחות"

אשת התקשורת והמגישה אופירה אסייג החלה היום (רביעי) את לימודיה באוניברסיטת רייכמן. אם דמיינתם לכם סטודנטית נרגשת בשנה א' עם מחברות לפי צבעים – אז תחשב שוב, כי אסייג החלה קורס דירקטורים\יות. אבל מדד ההתרגשות שלה – אכן בשמיים.

אסייג שיתפה תמונות שלה באוניברסיטה, וסיפרה: "אני מתרגשת ממש, מתחילה ללמוד הבוקר וככה קצת לחזור להיות סטודנטית. אני ממש ממש חיכיתי לזה. פסק זמן קטן מהחיים, ללמוד, להרחיב אופקים. אני מחכה לחברה שלי לכיתה, בעצם יש לי גם חבר לכיתה. הולך להיות מאוד מעניין פה היום בלימודים. קיצור, הסטודנטית אופירה אסייג על זה נאמר: צרחות".

אסייג שיתפה בתמונה שלה מהקמפוס, והוסיפה תיוג מיקום כדי שלא תפספסו. היא גם צילמה את האווירה בהפסקה וכתבה: "איזה חגיגות באוניברסיטה, הפסקה שווה".

אנחנו מאחלים לך אופירה שנת לימודים פורייה ומהנה. תחכימי!