מייסד Ben & Jerry’s בן כהן היהודי טוען כי חברת האם יוניליוור מנעה ממנו להשיק טעם שמביע סולידריות עם פלסטין, וכעת הוא מפתח אותו לבדו – תחת המותג האישי שלו

המייסד השותף של יצרנית הגלידות Ben & Jerry’s, בן כהן, טוען כי חברת האם יוניליוור חסמה את החברה מליצור טעם חדש שמבטא "סולידריות עם פלסטין". בתגובה, כהן הודיע אמש (שלישי) בחשבון ה-X כי ישיק את הטעם בעצמו, כחלק מסדרה אישית של קינוחים חברתיים, מחוץ למותג הרשמי.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, הציג כהן את היוזמה החדשה שלו: סורבה בטעם אבטיח – פרי שהפך לסמל הזדהות בעקבות הדמיון לדגל פלסטין. “אני עושה מה שהם לא יכלו”, אמר כהן כשהוא מצולם במטבח. “אני מכין גלידה בטעם אבטיח שקוראת לשלום קבוע בפלסטין ולתיקון הנזק שנגרם שם”.

לדבריו, הטעם החדש יפותח תחת המותג העצמאי שלו, Ben’s Best, שהוקם כבר בשנת 2016 כדי לקדם מסרים חברתיים באמצעות גלידות. כהן הדגיש כי הסדרה תכלול טעמים נוספים שיעסקו בנושאים שלדבריו “Ben & Jerry’s הושתקה מלדבר עליהם בפומבי על ידי יוניליוור”.

הרקע למהלך הוא סכסוך ממושך בין כהן ושותפו לשעבר ג’רי גרינפילד לבין יוניליוור, שנמשך מאז רכשה את Ben & Jerry’s בשנת 2000. המייסדים טוענים כי החברה הבריטית “חסמה באופן בלתי חוקי את המשימה החברתית של המותג” וריסנה את האקטיביזם שאפיין אותו במשך עשרות שנים.

כהן ממשיך להציג את הפרויקט החדש שלו כהמשך ישיר לערכים שעליהם נוסדה Ben & Jerry’s, ואומר כי הוא מתכוון להחזיר למרכז את הקול החברתי של החברה – גם אם הפעם, הוא עושה זאת לבדו.