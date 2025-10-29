הציונות הדתית מסרה היום (רביעי) כי היא תתנגד לחוק המעונות. בהודעה נכתב: "סיעת הציונות הדתית תתנגד היום לחוק המעונות. על הנושא להיות מוסדר במסגרת חוק גיוס אמיתי שישים סוף לעיוות הנוכחי ויקדם תיקון היסטורי של שילוב החרדים בשירות הצבאי לצד המשך לימוד התורה".