המשטרה עצרה חשוד, שתקף קצין משטרה ומאבטחים בתוך בית משפט השלום בבת ים, היכה את הקצין באמצעות אגרופים וגרם לחבלות בגופו. אמש הוא הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב ומעצרו הוארך עד מחר.

האירוע התרחש לפני מספר אחדים כשהתקבל במשטרה דיווח על תקיפה של קצין משטרה-תובע תעבורה באולם בית משפט השלום לתעבורה בבת ים. כשהשוטרים למקום התברר כי החשוד היה באולם בית המשפט לקראת דיון שהיה אמור להתקיים.

במהלך השיחה שהתקיימה עם התובע באולם בית המשפט תקף החשוד את התובע, קצין משטרה, והיכה אותו עם האגרופים בפניו ובגופו. בהמשך התנגד למאבטחים שניסו לעצור אותו ותקף גם אותם.

כתוצאה מהתקיפה נפצע הקצין והתפנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בילינסון. כאמור, החשוד תושב נתיבות בן 31 נעצר והועבר לחקירה במשטרת בת ים. אתמול הוא הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב ומעצרו הוארך עד מחר.