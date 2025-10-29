שלושה חשודים נעצרו בחשד שגנבו אופנוע מחייל שנפצע בתאונת דרכים. האירוע התרחש במחלף מסובים ביום ראשון האחרון, שם שלושת החשודים גנבו את האופנוע של החייל שפונה לבית החולים.
לאחר התאונה האופנוע נותר בצד הדרך עם המפתח עד להגעת גרר למקום. זמן קצר לאחר מכן נגנב האופנוע ממקום התאונה על ידי מספר חשודים. השלושה העלו אותו לרכב מסחרי וברחו לעבר הכפר עזריה. לאחר קבלת המידע בתחנת מעלה אדומים, הוזנקו לוחמי מג״ב איו״ש לאיתור הרכב החשוד.
הלוחמים קפצו לאזור, ובאמצעות הפעלת רחפנים ואמצעים טכנולוגיים נוספים הצליחו לזהות את הרכב החשוד. כוחות הכוונו אליו תיקלו אותו ועצרו את החשודים. בסריקה שבוצעה ברכב המסחרי אותר האופנוע הגנוב.
האופנוע והרכב הוחרמו, ושלושת החשודים, תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים. בסיום החקירה ולאחר הבדיקות הנדרשות האופנוע יוחזר לבעליו החוקיים.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי משטרת מחוז ש"י ולוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות נגד עברייני רכוש, למען ביטחון הציבור ושמירה על שלטון החוק.
