אילון מאסק יצא למתקפה נגד ההגירה המוסלמית לאירופה, והודיע כי אם התופעה לא תיפסק, תתרחש מלחמת אזרחים

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם ואחד האנשים המשפיעים בתבל, סיפק תחזית דרמטית על העתיד הקרוב של אירופה והודיע כי הוא בטוח שתתקיים מלחמת אזרחים סביב נושא ההגירה.

המיליארדר האקסצנטרי שסייע לבחירתו של טראמפ לבית הלבן, לא שותק לרגע וממשיך להביע את עמדותיו הפוליטיות, ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) בבעלותו. על פי מאסק, אשר שיתף לאחרונה סרטונים רבים של אלימות מהגרים באירופה, מלחמת אזרחים היא דבר בלתי נמנע.

"מלחמת אזרחים היא בלתי נמנעת בבריטניה, השאלה היא מתי", כתב בפוסט אילון מאסק, ובהמשך כתב מאסק בתגובה לסרטון של רצח אלים על ידי מהגר אפגני בבריטניה: "מה שקרה לאיש הנחמד הזה, שנרצח בזמן שטייל עם כלבו, יקרה לכל אנגליה אם ההגירה הבלתי חוקית המסוכנת לא תעצר, ותתהפך!".