לפחות 64 בני אדם נהרגו הליל במבצע המשטרתי הקטלני ביותר בהיסטוריה של ריו דה ז'נירו, ימים ספורים לפני שהעיר תארח חלק מועידת האקלים של האו"ם

לפחות 64 בני אדם נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) במבצע המשטרתי הקטלני ביותר בהיסטוריה של ריו דה ז'נירו בברזיל. המבצע כוון נגד ארגון פשע גדול ימים ספורים לפני שהעיר תארח אירועים גלובליים שקשורים לוועידת האקלים של האו"ם. המשטרה נוהגת לערוך מבצעים בקנה מידה גדול נגד ארגוני פשע לפני אירועים מרכזיים בריו.

בשבוע הבא תארח ריו את הפסגה של ראשי ערים בנושא שינוי האקלים ואת הפרס הסביביתי של הנסיך וויליאם, שיכלול סלבריטאים כמו כוכבת הפופ קיילי מינוג ואלוף הפורמולה 1 ארבע פעמים סבסטיאן וטל. התכנית היא חלק מההכנות לועידת האקלים של האו"ם שתיערך בעיר בלם שבמחוז אמזונס בין 10 ל-21 בנובמבר.

מספר ההרוגים על פי מושל ריו קלאודיו קסטרו כולל ארבעה שוטרים, והיה יותר מכפול מהמבצע המשטרתי הקטלני ביותר הקודם בריו."אנחנו עומדים איתן מול נרקו-טרור", כתב קסטרו ברשתות החברתיות על המבצע, שלדבריו כלל 2,500 אנשי ביטחון בפאבלות אלמאו ופניה, סמוך לשדה התעופה הבינלאומי של העיר.

שר המשפטים של ברזיל: "הממשלה הפדרלית לא קיבלה אישור למבצע"

הפאבלות של ריו הן יישובים עניים וצפופים. עשן כבד עלה הבוקר בעיר כשהכנופיות שרפו מכוניות כדי להאט את התקדמות הרכבים המשוריינים של המשטרה פרסמה סרטונים שמראים חשודים משתמשים ברחפנים חמושים ברימונים נגד השוטרים.

הצילומים הראו גם אנשים חמושים בורחים לאזור מיוער סמוך למבצע בני משפחה בוכים התקבצו מחוץ לבית חולים ציבורי שטיפל בפצועים. ממשלת מדינת ריו כינתה את מבצע יום שלישי כגדול ביותר אי פעם נגד כנופיית קומנדו.שר המשפטים ריקרדו לוונדובסקי אמר שהממשלה הפדרלית לא קיבלה בקשה לסיוע מהרשויות המדינתיות לפני המבצע "הדם", והוסיף שהוא עוקב אחר ההתפתחויות דרך דיווחי התקשורת.

ההתנגשויות שיבשו את השגרה של עשרות בתי סקול ומתקני רפואה, שינו מסלולי אוטובוסים וגרמו לפקקים בשכונות רבות בבירת המדינה.קסטרו אישר 81 מעצרים כשרשויות ניסו להגיש 250 צווי מעצר וחיפוש במבצע שכוון נגד סוחרי סמים לכאורה ופעולות הלבנת הון שלהם.