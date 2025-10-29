הרב מנחם בן שחר דמות מוכרת ומרכזית בשומרון ר"מ בישיבת חומש, נעצר לפנות בוקר בביתו בחשד להסתה, הכוחות הפכו את הבית והחרימו מחשבים

בפשיטה משטרתית שהתרחשה היום (רביעי) בחומש לפנות בוקר בשומרון נעצר בביתו הרב מנחם בן שחר דמות מוכרת ומרכזית בשומרון ר"מ בישיבת חומש, השוטרים ביצעו חיפוש בביתו, הפכו את הבית ותפסו מחשבים. החשד כנגד הרב – הסתה. ארגון חוננו מסייע לרב

הרב מנחם בן שחר, הוא איש חינוך מוכר בשומרון. הרב הוא ר"מ בישיבת חומש, פעיל ציבורי ובעל תכנית הפודקאסט השבועית "מדברים בהר" באתר הקול היהודי. הכוחות הפכו את הבית בסריקות, החרימו מחשבים כולל מחשבי העבודה של אשתו של הרב וילדיו, ועצרו את הרב בן שחר באמצעות צו מעצר מלפני כשבועיים. הצו חתום על ידי השופט גד ארנברג מבית משפט השלום בירושלים, בחשד ל"הסתה לאלימות וגזענות".

בנוסף, נעצר תושב שומרון נוסף בביתו באותם עבירות. עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו בודק את נסיבות המעצר ומסייע לרב ולעצור הנוסף. בארגון חוננו תקפו את המעצר "רצח, טרור והסתה ערבית משתוללים, משטרת ישראל בוחרת לעצור רב מוכר, ללא שזומן לחקירה, וכל זאת בפשיטה לפנות בוקר על ביתו. נראה שמישהו במשטרה חותר נגד מדיניות הדרג המדיני הממונה עליו."