אפי יונה אפרים פלדבאום נפל אמש (שלישי) בקרבות ברצועת עזה. הכתב הצבאי אבי אשכנזי טוען היום ב-103fm כי "יש כמה מנהרות אסטרטגיות של חמאס שקיימות עדיין בשטח".
עוד הוא הוסיף: "נותרה מנהרה שלצה"ל נודע שיש בה מחבלים חמושים. במהלך הפעולה של החישוף המחבלים ביצעו ירי אל הכוחות הם פוגעים בבאגר ובמהלך הקרב נהרג לוחם צה"ל".
ואיך בדיוק אשכנזי ה ד מ ג ו ג יודע??הוא יודע מה שצה"ל והמודיעין לא יודעים?...08:36 29.10.2025
