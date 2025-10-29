אפי יונה אפרים פלדבאום נפל אמש (שלישי) בקרבות ברצועת עזה. הכתב הצבאי אבי אשכנזי טוען היום ב-103fm כי "יש כמה מנהרות אסטרטגיות של חמאס שקיימות עדיין בשטח".

עוד הוא הוסיף: "נותרה מנהרה שלצה"ל נודע שיש בה מחבלים חמושים. במהלך הפעולה של החישוף המחבלים ביצעו ירי אל הכוחות הם פוגעים בבאגר ובמהלך הקרב נהרג לוחם צה"ל".