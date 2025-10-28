אחרי הסערה: בית"ר ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב וזכתה בגביע הטוטו. שבעה אוהדים נעצרו לאחר שהושלכו אבוקות, מפכ"ל המשטרה נכנס בעצמו ליציע

אחרי ההתנגשות עם המשטרה והאיומים כי לא יעלו לשחק, הפועל תל אביב עלתה הערב (שלישי) למשחק מול בית"ר ירושלים בגמר גביע הטוטו. הירושלמים ניצחו על הדשא 1:2. 24,560 אוהדים מילאו את יציעי סמי עופר בחיפה.

אבוקות בגמר גביע הטוטו | צילום: על פי סעיף 27 א

למרות הסערה והאבטחה הכבדה שוב אוהדי הפועל תל אביב הכניסו אבוקות לאצטדיון. מפכ"ל דני לוי המשטרה נכנס בעצמו ליציע יחד עם שוטרים נוספים ליציעים ושבעה אוהדים נעצרו.

הודעת המשטרה: "סטטוס מחצית שבעה עצורים בחשד להדלקת אבוקות והשלכת חפצים לעבר כוחות המשטרה על כר הדשא. עם שריקת הפתיחה הודלקו מספר אבוקות שלא נזרקו אל כר הדשא, אך היוו סיכון ממשי לחיי אדם בתוך היציע. המשטרה מבצעת חקירת מצלמות ותגיע לאותם אוהדים."

השלכת חפצים על השוטרים | צילום: דוברות המשטרה

"במהלך המחצית הושלכו מספר חפצים לעבר כוחות המשטרה שעמדו על כר הדשא, לרבות יריקות וקריאות גנאי לעבר הכוחות. כאמור, החשודים נעצרו לחקירה".

דור מיכה העלה את החבורה בכחול שחור ליתרון בדקה ה-15 ולירושלמים היו מספר הזדמנויות להכפיל לפני ההפסקה אך הם החמיצו. חמש דקות בתוך המחצית בית"ר איבדה את אחד משחקניה הטובים, כשירדן שועה נפצע והוחלף בטימו מוזי. ג`ונבוסקו קאלו הכפיל את היתרון בדקה ה-62. עמוק בתוספת הזמן לוקה גדראני נפגע, כנראה פציעה משמעותית והותיר את בית"ר בעשרה שחקנים בעקבות סיום החילופים. בדקה ה-100 סתיו טוריאל המתיק את הגלולה כשצמצם וקבע את תוצאת המשחק.

מפכ"ל המשטרה: "לא נאפשר גילויי אלימות"

לפני המשחק מפכ"ל המשטרה הוציא הודעה: "כחובב ספורט מזה שנים רבות, הנחיתי את כלל השוטרים והמפקדים, לנהוג במקצועיות וברגישות המתבקשת, על מנת להבטיח את התנהלותו התקינה של המשחק ולאפשר קיומה של חווית כדורגל מהנה ובטוחה למשפחות ולאוהדים.

"הספורט נועד לאחד, לרגש ולהעניק חווית תרבות ואני קורא לכלל האוהדים להגיע למשחק, לנהוג בכבוד הדדי מבלי לסכן זה את זה ומבקש ממנהלי הקבוצות להשפיע ולהעביר מסר זה . יחד עם זאת, לא נאפשר גילויי אלימות והפעלת אמצעים שיסכנו את האוהדים, השחקנים, השוטרים או המאבטחים בחסות המשחק, לפניו, במהלכו או לאחריו".

כזכור מנכ״ל הפועל ת"א, גיא פרימור, הודיע היום ליו״ר המנהלת, מר ארז כלפון, כי בעקבות הסרטון החריג של המשטרה הפועל תל אביב לא תעלה היום לגמר גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים במידה ותופעל אלימות משטרתית. ההודעה הגיעה לאחר שהמשטרה פרסמה סרטון שהשווה בין פיצוץ הדרבי התל אביבי להתפרעויות במזרח ירושלים. המועדון הגיב כשאמר לאוהדיו כי לא יוכל לקחת אחריות שיחזרו בשלום.