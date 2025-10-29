פרטים חדשים שנחשפו על התקיפה של כוחות צה"ל ברפיח הראו כי טיל RPG נורה לעבר כוחות הנח"ל שנכנסו למרחב כדי לחשוף אמצעי לחימה של חמאס. בהמשך צלף ירה באחד הלוחמים שנפצע – ומותו נקבע במהלך הפינוי לבית חולים

לאחר שהותר לפרסום מותו של לוחם המילואים יונה אפרים פלדבאום, בן 37 ותושב זית רענן – נריה בבנימין, בתקיפה על כוחות צה"ל ברפיח, כעת נחשפים פרטים חדשים על האירוע הקשה.

האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי של הנח"ל נכנס למרחב רפיח כדי לחשוף אמצעי לחימה של החמאס. בשלב מסויים, נורה טיל RPG לעבר הכוח, ממנו לא היו נפגעים.

לאחר מכן בוצע ירי של צלף לעבר אחד הלוחמים, שנפצע באורח קשה עד אנוש. במהלך הפינוי לבית החולים הוא נפטר מפצעיו ונקבע מותו.

בעקבות האירוע החלו פעולות של צה"ל באזור, כולל תקיפות מן האוויר בכל המרחב של הרצועה בעיר עזה, ברפיח ובחאן יונס.