בצלב האדום הגיבו בזעם לתרמית של חמאס ב"מציאת" גופת החלל החטוף: "הצוות בשטח לא היה מודע לכך שגופה הונחה במקום לפני הגעתם. לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר כל כך הרבה תלוי בקיום ההסכם"

לאחר פרסום הסרטון שהציג את התרמית של חמאס ב"מציאת" שרידי החלל החטוף אמש, בצלב האדום הגיבו בזעם הערב (שלישי) ותקפו את חמאס על ביום החילוץ של הגופה. בדבריהם קראו לארגון הטרור לעמוד בהתחייבויותיו מהסכם הפסקת האש ולהשיב את כל החטופים.

"הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודע לסרטון הנוגע לאיסוף של גופה בעזה. לבקשת חמאס, הוועד הסכים להיות נוכח במקום בתום לב, בתפקידו כמתווך ניטרלי בין הצדדים" נאמר. "הודעה על נוכחות הארגון נמסרה לרשויות הישראליות ובוצעה בשקיפות מלאה עמן".

לטענת הארגון, "הצוות של הצלב האדום בשטח לא היה מודע לכך שגופה הונחה במקום לפני הגעתם, כפי שניתן לראות בצילומים. באופן כללי, התפקיד שלנו כמתווך ניטרלי אינו כולל את הוצאתן מהאדמה של גופות בני ערובה שאינם בחיים. אנשי הצוות שלנו צפו במה שנראה כאיסוף שרידים, ללא ידיעה מוקדמת על הנסיבות שהובילו לכך".

"לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר כל כך הרבה תלוי בקיום ההסכם זהה וכאשר משפחות רבות כל כך עדין ממתינות במתח למידע על יקיריהן" תקפו את ההתנהלות של חמאס. "המציאות בשטח ברצועת עזה מאתגרת ביותר. הצוותים שלנו נמצאים באופן קבוע תחת לחץ לקחת חלק במצבעים, ועושים זאת בתום לב, בסביבה נפיצה ומורכבת ביותר. בשל מורכבויות אלה, הצוות שנכח במקום לא היה מסוגל להתערב ישירות בנעשה במקום.

"אנו חוזרים ומדגישים בדחיפות את קריאתנו לטפל בשרידי אדם באופן מכובד, בהתאם לדרישות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי, כמו גם לשמור על סטנדרטים פורנזיים. אסור שהחזרת שרידים ליקירים תהיה פוליטית" הבהירו בסיכום. "הצלב האדום חוזר על קריאתו לצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם להסכם הפסקת האש ולסייע בהחזרת מי שאינם בחיים. נוכל למלא את מחויבותינו רק בשיתוף פעולה של כל המעורבים".