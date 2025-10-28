מהנערה הדרומית שהגשימה חלום הוליוודי ועד פרס הסזאר היוקרתי – ג'וליה רוברטס חוגגת 58, ואנחנו עם 10 עובדות מפתיעות על הכוכבת האהובה בעולם

מהנערה הדרומית שהגשימה חלום הוליוודי, דרך החברות המפתיעה עם מרטין לותר קינג – ועד לאמונה ההינדואיסטית. ג'וליה רוברטס חוגגת 58, ואנחנו עם 10 עובדות מפתיעות על אחת הכוכבות הגדולות בעולם.

1. נולדה בדרום – כבשה את הוליווד

רוברטס נולדה בעיירה סמירנה שבג'ורג'יה, וגדלה במשפחה פשוטה. בגיל 18 עברה לניו יורק כדי לנסות את מזלה – ומשם המריאה.

2. מרטין לותר קינג שילם על הלידה שלה

הוריה ניהלו בית ספר קטן למשחק שבו למדו ילדיהם של קינג. כשנולדה ג'וליה, הוא ואשתו שילמו את חשבון בית החולים כהכרת תודה.

3. הסרט ששינה את חייה

הקומדיה "אישה יפה" הפכה אותה בן לילה לאחת השחקניות המבוקשות בעולם – למרות שהסרט נכתב במקור כדרמה כבדה.

4. פרס האוסקר הגדול

בשנת 2001 זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה ב"ארין ברוקוביץ" – אם חד-הורית שנלחמת מול תאגיד מזהם.

5. השכר ששבר תקרת זכוכית

רוברטס הייתה הראשונה בהוליווד שזכתה ל-20 מיליון דולר על סרט אחד – שיא לנשים בתעשייה באותה תקופה.

6. לא רק שחקנית

מלבד הקריירה הקולנועית, הקימה את חברת ההפקה "Shoelace Productions" – שמקדמת סרטים בהובלת נשים.

7. מצאה את דרכה הרוחנית

בניגוד לרבות מהכוכבות בהוליווד, ג'וליה מגדירה את עצמה כהינדואיסטית, ומספרת שמצאה בכך שלווה ומשמעות.

8. סיפור אהבה מהסט

במהלך הצילומים של "המקסיקני" הכירה את הצלם דניאל מודר. השניים נשואים מאז 2002 ולהם שלושה ילדים.

9. נבחרה חמש פעמים ליפה בעולם

מגזין People הכתיר אותה חמש פעמים בתואר "האישה היפה בעולם" – יותר מכל אישה אחרת.

עוד באותו נושא יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על זמר העשור – עומר אדם 14:41 | שיר לוי 30 2 ❤️ 😀

10. כבוד בינלאומי

ב-2025 קיבלה את פרס הסזאר הצרפתי לשם כבוד, על תרומתה ארוכת השנים לקולנוע העולמי.