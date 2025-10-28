אחרי שורת ההפרות להסכם הפסקת האש מצד חמאס, הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר כי "לא נעבור על כך בשתיקה. אם חמאס לא יעמוד בהתחייבותיו – הוא יישא באחריות וישלם מחיר כבד"

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (שלישי) להפרות הפסקת האש מצד חמאס, שכללו את ניסיון התרמית בהשבת גופת חלל חטוף וכן התקיפה של חיילי צה"ל ברפיח. בדבריו הבהיר כי ארגון הטרור יישא באחריות להפרות וישלם מחיר כבד אם לא יחזיר את כל החללים החטופים.

"חמאס התחייב להשיב את יתר החטופים החללים, אך הוא מפר את התחייבותו" אמר זמיר. "אנחנו מכירים היטב את אופיו של הארגון הזה, ארגון שבנוי על טרור, על הונאה ועל רמייה. לא נעבור על כך בשתיקה – נמשיך לפעול להחזרת כל חטופינו לקבורה, זוהי חובתנו המוסרית והערכית".

עוד הוסיף ואיים כי "אם חמאס לא יעמוד בהתחייבותיו – הוא יישא באחריות וישלם מחיר כבד. נמשיך לפעול בעוצמה, באמונה ובאחריות. אתגרים רבים עוד נכונו לנו, המלחמה טרם הסתיימה".