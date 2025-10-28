ח"כ דן אילוז מהליכוד הגיב בזעם למתווה החדש של חוק הגיוס: "זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות". גם באופוזיציה זעמו: "חוק השתמטות מחפיר על מלא"

התנגדות מבית: ח"כ דן אילוז מהליכוד תקף בחריפות את מתווה חוק הגיוס החדש של בועז ביסמוט, אשר נחשף הערב (שלישי) בחדשות 12. בדבריו אמר כי החוק יפגע בציבור המשרתים ועלול להזיק לליכוד בבחירות הקרובות.

"זה לא חוק של הליכוד – זה חוק של ש״ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות" אמר אילוז. "החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת – מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת – לא. בכל מגזר, מהיום הראשון, ולכל החיים. נקודה".

עוד הוסיף ופנה לשותפו במפלגה: "אני עדיין מקווה שביסמוט יבחר להציג ביום שני חוק ליכודי אמיתי, לא חוק שנכנע לפוליטיקאים החרדים".

באופוזיציה תוקפים: "חוק השתמטות מחפיר על מלא"

במקביל, גם באופוזיציה הגיבו בזעם למתווה החוק שהוצג. "זה לא חוק גיוס – זה חוק השתמטות מחפיר על מלא. אם הטיוטה הזאת תקודם לא יתגייס אף חרדי אחד" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "זו יריקה בפרצופם של הלוחמים, של המשפחות, של הפצועים ושל ההרוגים. אם הם ימשיכו לקדם את זה, בממשלה הבאה כל חרדי שלא יגיע לבקו"ם לא יקבל שקל אחד מהמדינה".

עוד באותו נושא לפיד מצהיר: "נחוקק חוק שמי שלא מתגייס – לא מצביע" 14:47 | חדשות סרוגים 18 0 😀 👏

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף גם כן את החוק, שלדבריו מהווה "עוד 'חוק גיוס' בלי גיוס. עוד דיל קואליציוני על הגב של הילדים שלנו. ביטחון ישראל לא אמור להיות קלף פוליטי. תתביישו".