למרות שקיבלו אישור חריג מצה"ל לחצות את הקו הצהוב כדי לאתר חללים חטופים, בחמאס ניצלו זאת כדי להגיע למצבורי נשק שנמצאים בתוך השטח שבשליטה ישראלית

ממשיכים להפר את הסיכומים: חמאס ניצל את האישור החריג שניתן לו כדי לאתר מצבורי נשק בתוך תחומי הקו הצהוב שנמצא בשליטת צה"ל – כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, בצה"ל אישרו באופן חריג לגורמים מחמאס לחצות את הקו הצהוב בליווי אנשי הצלב האדום, ולהיכנס לתחומים שבשליטה מבצעית ישראלית – זאת לצורך מטרה ברורה: לאתר ולהצביע על מיקומים של חללים חטופים. עם זאת, ביממה האחרונה נציגי ארגון הטרור ניצלו את ההזדמנות כדי להגיע למצבורי נשק שנמצאים בתוך השטח שבו צה"ל נמצא כעת.

עוד דווח כי בישראל רואים בחומרה את ההפרה הזאת – המהווה הפרה נוספת של חמאס מהתחייבויותיו בהסכם, אחרי שלל תרגילים שהוא עשה ביממות האחרונות במקום להחזיר חטופים חללים.