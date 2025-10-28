חנן בן ארי משיק את "לא המשוגע היחידי" – השיר הרביעי בפרויקט החודשי שלו. וידוי אישי על אמונה, פחד ושקט פנימי שממשיך מסע מוזיקלי מרגש

חנן בן ארי השיק היום (שלישי) את "לא המשוגע היחידי", השיר הרביעי בפרויקט המוזיקלי החדש שלו, במסגרתו הוא מוציא שיר חדש מדי חודש עד לצאת האלבום בינואר 2026. הקונספט הייחודי הזה מאפשר לקהל לעבור איתו מסע רגשי ורוחני – שיר אחר שיר, שלב אחר שלב.

הסינגל החדש, שכתב והלחין בן ארי להפקה של תומר בירן, הוא אחד השירים הכי אישיים וחשופים שלו עד היום – וידוי כנה על פחד, אמונה ושקט שמחפש מקום בעולם שמתקשה לשתוק.

בשיר החדש בן ארי מתבונן בעצמו בלי פילטרים. הוא מדבר על הפחדים, על השחיקה ועל הצורך לשמור על אמונה גם כשהלב מתבלבל. "בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מזה משהו טוב", הוא שר, ובאותה נשימה מבקש: "תגידו שאני לא המשוגע היחידי". זהו וידוי חשוף, אנושי ומעורר הזדהות – אולי אחד השירים הכי קרובים לנפש של בן ארי עד היום.

בין אמונה לספק – בית אחד גדול

השיר החדש הוא המשך טבעי לקו שמוביל בן ארי בשנים האחרונות – שילוב של רגש, עומק ותובנה. הוא מודה שהוא לא צדיק מושלם ולא גורו עם פודקאסט, רק אדם שמחפש אמת דרך המוזיקה. "בלעדיה אני איש עצוב, ואיתה אני מרגיש בבית", הוא מסכם – שורה שמגלמת את כל מה שחנן בן ארי מייצג: אמונה שמבקשת לגעת באדם, לא רק בשמיים.

מסע של שירים – מתפילה ועד וידוי

אחרי "גל עיניי", שנכתב כתפילה פנימית על ראיית הטוב בתוך מציאות כואבת ועסק באמונה שנשברת ונבנית מחדש, הגיע "אחי" – מכתב כן ואישי לאחיו של חנן, עמיחי, המשרת במילואים, שהפך לסמל של אהבה, גאווה ואחדות בזמן מלחמה. אחריו יצא "השיבנו", שנולד ברקע שחרור החטופים והפך לבקשה לאומית טעונה – תפילה על עם שמבקש לחזור הביתה, פיזית ורוחנית גם יחד.

כעת, עם "לא המשוגע היחידי", בן ארי משלים עוד פרק במסע – הפעם פנימה, אל הלב ואל האמת שמאחורי הקול.