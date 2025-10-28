שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בזעם להפרות הפסקת האש של חמאס, והבהיר כי ארגון הטרור "ישלם בריבית דריבית על תקיפת החיילים ועל הפרת ההסכם להחזרת החטופים החללים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הערב (שלישי) להפרות הפסקת האש מצד חמאס ותקיפת חיילי צה"ל ברפיח. בדבריו גינה את חמאס והבהיר כי ארגון הטרור ישלם על הפרת ההסכם.

"ארגון הטרור חמאס ישלם מחיר כבד על תקיפת חיילי צה"ל בעזה ועל הפרת ההסכם להחזרת החטופים החללים" אמר כ"ץ. "תקיפת חיילי צה"ל היום בעזה ע"י ארגון הטרור חמאס היא חציית קו אדום בוהק שצה"ל יגיב עליו בעוצמה רבה".

"ההגנה על שלומם וביטחונם של חיילי צה"ל היא המשימה הראשונה במעלה בפעילות צה"ל בעזה" הוסיף והבהיר. "חמאס ישלם בריבית דריבית על תקיפת החיילים ועל הפרת ההסכם להחזרת החטופים החללים".

כזכור, מוקדם יותר הערב דווח על חילופי אש כבדים ברצועת עזה, זאת אחרי שמחבלי חמאס פתחו בירי על כוחות צה"ל הנמצאים ברפיח. בעקבות התקיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצויות ביטחוניות, בסופם הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה.

בנוסף, אתמול ארגון הטרור "שחררו" גופה שלטענתם הייתה של חלל חטוף – אך בפועל ניסו להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. בתיעוד שפורסם מוקדם יותר נראה כי חמאס הוציאו גופת חטוף, קברו אותה מחדש ונתנו לצלב האדום "למצוא" אותה. בעקבות הפרת ההסכם ואי הבאת גופות החטופים, הוחלט היום לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב.

מספר שעות לאחר מכן, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי אנשי חמאס הפועלים בשטח הרצועה איתרו גופת חטוף נוספת, אותה חיפשו קרוב לשבועיים מתחת לאדמה. על פי הדיווחים, הגופה שאותרה נמצאה במרחב חאן יונס בדרום מרכז הרצועה. בארגון הטרור אמרו תחילה כי ישחררו את הגופה הערב בשעה 20:00, אך בהמשך חזרו בהם והודיעו על דחיית השחרור המתוכנן.