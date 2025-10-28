הערב, בפרק החדש של מאסטר שף, חושפת דורין את סיפורה האישי ברגע כן ומרגש מסע של ילדה ששקלה 150 קילו, דרך ניתוח מורכב וסיבוכים רפואיים, ועד להתחברות מחודשת לעצמה ולחיים

הערב, בפרק החדש של מאסטר שף, חושפת דורין את סיפורה האישי ברגע כן ומרגש – מסע של ילדה ששקלה 150 קילו, דרך ניתוח מורכב וסיבוכים רפואיים, ועד להתחברות מחודשת לעצמה ולחיים.

צפו בהצצה לפרק של מאסטר שף

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות קשת 12)

"לא רציתי שיראו אותי"

"פעם העדפתי להיות אוויר, לא רציתי שיראו אותי, שלא ישימו לב. הייתי שקטה, יושבת בפינה, שקופה. רק שלא יפגעו בי." דורין לא מסתירה את הקושי שעברה, אבל דווקא מתוך השבר הגיעה תובנה חדשה.

"כשהתחילו הסיבוכים – הבנתי כמה החיים יקרים"

לאחר ניתוח שסיבך את חייה, היא למדה להעריך את ערכה של כל נשימה, כל רגע: "מאז אני עפה עליהם. אני מביאה את עצמי, מדברת, יוזמת, חיה באמת. אם חברים מהעבר יראו אותי היום – הם לא יאמינו. שמיים וארץ."

עוד באותו נושא "אמא סיימה טיפול בסרטן – ואחותי התחילה": רגע מטלטל במאסטר שף 17:59 | שיר לוי 0 0 😀 👏

"פעם פחדתי מהעולם – היום אני בוחרת באור"

דורין מספרת שבשנים האחרונות היא לומדת לאהוב את עצמה מחדש, ולהודות על הדרך שעברה – עם כל הקשיים, האתגרים והניסים שבדרך. לדבריה, דווקא המקומות הכואבים הפכו למנוע של שינוי אמיתי:

"היום אני קמה בבוקר עם חיוך. למדתי להעריך את מה שיש, את עצמי, ואת מי שסביבי."

דורין מוכיחה שגם מהמקומות הכי חשוכים, אפשר לצמוח – ולבחור באור, באמונה ובשמחה פשוטה של חיים.

הפרק המרגש של "מאסטר שף" ישודר הערב (שלישי) בקשת 12