יובל מ"מאסטר שף" חושפת סיפור אישי מטלטל על אמה ואחותה שחלו בסרטן, מספרת על התפקיד שלקחה כבכורה שמחזיקה את המשפחה – ועל הצורך שגם לה תהיה כתף

בפרק הערב של "מאסטר שף", המתמודדת יובל חושפת בפני המצלמות סיפור אישי עמוק ומרגש, על תקופה משפחתית לא פשוטה בה גם אמה וגם אחותה התמודדו עם מחלת הסרטן.

יובל משתפת כיצד כבר בילדותה חוותה מציאות לא פשוטה:

"אמא שלי הייתה חולה בסרטן כשהייתי קטנה, וביום שהיא סיימה את הטיפולים שלה – אחותי התחילה את הטיפול הראשון שלה. זה משהו שאף אחד לא מכין אותך אליו, אף אחד לא אומר לך – שומעת, אמא שלך הולכת עכשיו להיות חולה וגם אחותך."

"אני הבן אדם שעושה בלנס – אבל גם אני לפעמים צריכה כתף"

יובל מתארת את עצמה כבכורה שלקחה על עצמה את התפקיד של מי שמחזיקה את המשפחה, זו שמייצרת איזון, תקווה וצחוק גם ברגעים הקשים: "כל מי שהוא בכור יודע שלבכורים יש תפקיד. אני הרגשתי שיש צורך במישהו שיעשה בלנס – אז הייתי הבן אדם הזה שנמצא באמצע, שעושה בלנס להורים ועושה צחוקים עם האחיות שלי."

עם זאת, היא לא מסתירה את העובדה שגם למי שמחזיק אחרים – יש רגעים של צורך בחיבוק ותמיכה: "אני בן אדם מחזיק. גם כשהכול מסביב היה לא פשוט, לא איבדתי שליטה. אבל מה שממלא אותי זה לדעת שיש מישהו שיכול להניח עליי את הכתף שלו – ושיש אנשים שסומכים עליי, שיודעים שאני אהיה שם."

הקטע המרגש ישודר הערב במסגרת התוכנית "מאסטר שף", בערוץ קשת 12 – ויציע הצצה נדירה לרגעים שבהם המטבח והחיים מתערבבים יחד לרגש, כאב, וחוזק אנושי.