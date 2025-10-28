שדולת הנשים במכתב התראה לרדיו דרום ולרשות השנייה: ביטול ההסדר שהחזיר את דידי הררי לשידור בתוכנית גברית בלבד. "הסדר מפלה ופסול – נפנה לבית המשפט אם לא יתוקן"

שדולת הנשים בישראל פנתה היום (שלישי) במכתב התראה למנכ"לית רדיו דרום וליועצת המשפטית של הרשות השנייה, בדרישה לבטל את ההסדר שהחזיר את השדרן דידי הררי לשידור בתחנה – בתוכנית שבה משתתפים גברים בלבד.

במכתב, שפורסם ב־i24NEWS, טוענת השדולה כי "החזרת דידי הררי לשידור ללא נשים – הסדר מפלה ופסול". עוד נכתב כי רדיו דרום, כגוף המשדר מכוח זיכיון ציבורי, מחויב לעמוד בנורמות של אחריות, שקיפות ומניעת הטרדה מינית.

לדברי השדולה, ההסדר הקיים "פוגע בזכותן של נשים לשוויון ולביטחון, מהווה הפרה מהותית של החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה והחוק למניעת הטרדה מינית, ופוגע ביכולתן של נשים לעבוד ולהרגיש מוגנות".

עוד נמסר כי אם לא יינקטו צעדים מיידיים, בכוונת השדולה לפנות לבית המשפט: "האחריות לעצור את ההפקרות הזו מוטלת על כתפי הנהלת רדיו דרום והרשות השנייה במידה שווה".

עו"ד גלי זינגר, מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים, מסרה: "אנחנו רואות כיצד האצבע המאשימה מסתובבת חזרה כלפי נשים ומדירה אותן. החלטת רדיו דרום להשיב את דידי הררי לשידור חרף תלונות חמורות נגדו – היא יריקה בפרצופן של נשים רבות".