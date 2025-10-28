על רקע חילופי האש בעזה בשעות האחרונות, וההפרות החוזרות ונשנות של חמאס ח"כים מהקואליציה ומהאופוזיציה תמימי דעים: יש להשמיד את חמאס"

על רקע האירועים בשעות האחרונות וחילופי האש ברפיח, ועל רקע ההתעמרות של חמאס בנושא החזרת גופות החטופים הלילה, מגיעות התגובות במערכת הפוליטית.

ראשון המגיבים, כתמיד, הוא השר בן גביר, שכתב:

"עם השטן אסור לעשות עסקאות. כמה עצוב שצדקתי".

ח"כ אביחי בוארון מהליכוד כתב:

"את ארגון המוות חמאס חייבים להשמיד. אתמול."

באופוזיציה מיישרים קו

גם מצד האופוזיציה מיישרים קו עם אותה טרמינולוגיה. רא״ל (מיל׳) איזנקוט, ראש מפלגת "ישר!" כתב:

"חמאס הוא ארגון טרור רצחני שיש להשמידו, אך הבסיס לכך הוא שמדינת ישראל וצה״ל יחזירו לעצמם את חופש הפעולה בעזה ויממשו את תפיסת האחריות הבטחונית הגוברת- ולא יפריטו אותה לכוחות זרים".