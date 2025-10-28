על רקע האירועים בשעות האחרונות וחילופי האש ברפיח, ועל רקע ההתעמרות של חמאס בנושא החזרת גופות החטופים הלילה, מגיעות התגובות במערכת הפוליטית.
ראשון המגיבים, כתמיד, הוא השר בן גביר, שכתב:
"עם השטן אסור לעשות עסקאות. כמה עצוב שצדקתי".
ח"כ אביחי בוארון מהליכוד כתב:
"את ארגון המוות חמאס חייבים להשמיד. אתמול."
באופוזיציה מיישרים קו
גם מצד האופוזיציה מיישרים קו עם אותה טרמינולוגיה. רא״ל (מיל׳) איזנקוט, ראש מפלגת "ישר!" כתב:
"חמאס הוא ארגון טרור רצחני שיש להשמידו, אך הבסיס לכך הוא שמדינת ישראל וצה״ל יחזירו לעצמם את חופש הפעולה בעזה ויממשו את תפיסת האחריות הבטחונית הגוברת- ולא יפריטו אותה לכוחות זרים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים