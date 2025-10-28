כ־2,000 אזרחים נטבחו באל־פשיר שבסודן בידי ארגון ה־RSF, הנתמך בידי איחוד האמירויות ומדינות אירופה. הדיווחים מצביעים על טיהור אתני שיטתי ואלימות חסרת תקדים בדרפור.

מלחמת האזרחים בסודן, ורצח העם שעל פי ההערכות נהרגו במהלכו כבר מעל ל-100 אלף בני אדם נמשך. ארגון ה-RSF, אשר מקבל תמיכה דרך איחוד האמירויות ממדינות כמו בריטניה וצרפת טבח על פי דיווחים ב-2000 אזרחים תוך שעות.

מלחמת האזרחים בסודן נמשכת ומגיעה לשפל חדש של אכזריות. על פי הדיווחים, ארגון ה־RSF (Rapid Support Forces), הנתמך בידי איחוד האמירויות ומקבל סיוע עקיף ממדינות מערביות בהן בריטניה וצרפת, ביצע טבח המוני בעיר אל־פשיר שבמערב דארפור, שבו נרצחו כ־2,000 אזרחים בתוך שעות ספורות בלבד.

הדיווחים, שטרם אומתו במלואם, מתארים מתקפה רחבה מצד לוחמי ה־RSF, שלפי עדי ראייה וארגוני זכויות אדם ביצעו הוצאות להורג בשטח, תקפו בתים בשיטת "בית־בית" וירו במאות אזרחים לא חמושים. בסרטונים שהופצו ברשת נראים עשרות גופות מוטלות על הקרקע לצד כלי רכב שרופים, ותיעוד של לוחם RSF יורה מטווח אפס באזרחים היושבים על האדמה.

ארגון "הכוחות המשותפים" – בעל ברית של הצבא הסודני – האשים את ה־RSF בהוצאה להורג של למעלה מ־2,000 אזרחים לא חמושים. במקביל, מעבדת המחקר ההומניטרית של אוניברסיטת ייל (Yale Humanitarian Research Lab), שעוקבת אחר הלחימה באמצעות תצלומי לוויין ומודיעין גלוי, אישרה כי נמצאו ראיות התואמות לדיווחים על טבח רחב היקף.

ה־RSF, שהוקם בתחילה כזרוע ביטחון לאומית, הפך בשנים האחרונות לארגון פרמיליטרי עצמאי המחזיק בכוח צבאי וכלכלי עצום. למרות הטענות הקשות נגדו – ובהן פשעים נגד האנושות ופעולות טיהור אתני – ממשיך הארגון לקבל תמיכה עקיפה דרך רשת קשרים עם מדינות במפרץ ועם שחקנים מערביים.