אחרי חיסול שלושת המחבלים בג'נין הבוקר (שלישי) המשטרה מפרסמת תיעוד של החיסול עם הקולות מהקשר: "יש פגיעה, שלושתם נפלו באיזור המערה".

כזכור הבוקר חוסלה חוליה של שלושה מחבלים בג'נין. המחבלים הותקפו בירי צלפים ומהאוויר. הבוקר המשטרה פרסמה כי שלושת המחבלים חוסלו בידי צלפי ימ"מ אך כעת צה"ל פרסם כי שניים חוסלו בידי ימ"מ והשלישי בידי חיל האוויר.

הודעת צה"ל: "מוקדם יותר היום, בפעילות התקפית בכפר קוד שבחטיבת מנשה, לוחמי צה"ל, שב"כ וימ"מ פעלו הלילה בהכוונת שב"כ למעצר מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור במחנה ג׳נין. במהלך הפעילות, צלפי הימ״מ זיהו חוליית מחבלים בתוך מערה וירה לעברם, שני מחבלים חוסלו ואחד נפצע. לאחר זמן קצר, חיל האוויר סגר מעגל וחיסל את המחבל הנוסף".