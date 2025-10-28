לאחר הסערה הציבורית במצרים, מלון היוקרה "מריוט רנסנס" בקהיר סילק מחבלי חמאס ששוכנו בו לאחר שחרורם בעסקת החטופים.

מלון היוקרה מריוט רנסנס בקהיר שנחשף לאחרונה כי אירח מחבלי חמאס ששוחררו בעסקה עם ישראל בחדרי פאר במלון האקסקלוסיבי, גירש את המחבלים מוקדם יותר, והם הועברו על ישי השלטונות המצרים למלונית בבעלות המדינה.

הסערה החלה לאחר פרסום בתקשורת הערבית והבין־לאומית, שחשף כי מספר מחבלים ששוחררו בעסקת החטופים בין ישראל לחמאס, שוכנו על ידי הרשויות המצריות במלון היוקרה "מריוט רנסנס" שבקהיר.

במקום נצפו בכירים לשעבר בחמאס נהנים מתנאי אירוח ברמת חמישה כוכבים — על חשבון המדינה, ובסמוך לאורחים מערביים ואנשי עסקים זרים שלא היו מודעים לזהות שכניהם.

הדיווחים עוררו ביקורת ציבורית במצרים, כאשר ברשתות החברתיות נמתחה ביקורת חריפה על המהלך, שנתפס כמתריס כנגד תיירים ובזבוז משווע של כספי מדינה, במיוחד לאור המשבר הכלכלי בו נמצאת מצרים.

בעקבות הלחץ הציבורי, הנהלת המלון, בשיתוף גורמים במשרד הפנים המצרי, החליטה לסיים מיידית את שהותם של אנשי חמאס במלון. הם הועברו באוטובוס מאובטח למתחם לינה ממשלתי הממוקם בפרברי קהיר, באזור מרוחק ממרכז העיר ונמל התעופה הבין־לאומי.