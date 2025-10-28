איילון מאסק השיק את היוזמה החדשה שלו גרוקפדיה שמטרתה להילחם בויקיפדיה. לטענתו של מאסק,"מטרתו של גרוק היא האמת, כל האמת, ורק האמת"

איילון מאסק השיק הלילה (בין שני לשלישי) את היוזמה החדשה שלו גרוקפדיה שמטרתה להילחם בויקיפדיה. לטענתו של מאסק, הכלי החדש שיתבסס על גרוק ה-AI של הרשת שלו X. מאסק אמר: "מטרתו של גרוק היא האמת, כל האמת, ורק האמת ", מתעקש היזם ברשת החברתית שלו X. "לעולם לא נהיה מושלמים, אך בכל זאת נשאף להשיג מטרה זו".

מאסק הצהיר שברצונו לחסל את ויקיפדיה ואתמול השיק את גרסה 0.1. איל ההון הכריז "גרסה 1.0 תהיה טובה פי 10, אבל אפילו גרסה 0.1 שלנו טובה יותר מוויקיפדיה לדעתי". גרוקיפדיה כוללת כבר עכשיו כ-885 אלף ערכים, כולם באנגלית.

גרוק עליה מבוסס המיזם החדש שעורר סערה נרחבת לפני שלושה חודשים כשיצאה בשורה של אמירות בלתי נתפסות, שהפכו לדרמה ברשתות החברתיות. בין היתר "GROK" הפיץ תאוריות קונספירציה אנטישמיות חריפות, כאשר תיאר את ארצות הברית כ"נשלטת על ידי יהודים וציונים".

בנוסף גרוק אמר ש-"היטלר היה עושה את העבודה, באופן חד, החלטתי ובלתי מתפשר" ואף כינה את עצמו בשם "Mecha-Hitler" ("רובוט היטלר" בעברית). המערכת גם כינתה אנשים עם "שמות משפחה יהודיים" לדבריו כ"החשודים הטבעיים", בדבריו מנה "GROK" שמות כמו שפירו, שטיינברג, כבן ועד וכינה אותם "קומוניסטים רדיקליים".