"הבנתי שלא משנה מה יהיה כבר אי אפשר יהיה להתעלם ממני": החוסן המנטלי שמוביל להצלחה – ואיך הקורונה החזירה אותו להפועל חדרה? רובי לבקוביץ' מתארח בתכנית 'הקול בראש' באולפן סרוגים

השבוע בתוכנית 'הקול בראש' עם מנטליסט הספורט אלון סגל התארח אחד השוערים הוותיקים והמנוסים בכדורגל הישראלי, רובי לבקוביץ'. בראיון פתוח הוא מספר על התלאות, התסכולים והפריצה המאוחרת שהפכה אותו לשוער בכיר, ומספק שיעור חשוב בכוחה של אמונה עצמית.

רובי לבקוביץ' (34), מבכירי השוערים שלנו בעשור האחרון, חושף בראיון אישי ואינטליגנטי את המסע המורכב שלו עד שהגיע לקדמת הבמה. בגיל 21 הוא כבר שיחק כמעט עונה שלמה במכבי פתח תקווה, אך אז נכנס ל"בור" של שנים שכללו מעבר בין מועדונים, ישיבה ממושכת ומתסכלת על הספסל, ואף עונה שלמה בה היה "מחוץ לכדורגל".

המהפך הגדול שהפך אותו ל"שור דורס"

התפנית הגדולה בקריירה של לבקוביץ' הגיעה בגיל 27, כשהגיע להפועל פתח תקווה. לאחר עונה טובה, הוא חתם לראשונה בהפועל תל אביב הגדולה – רגע אותו הוא מתאר כנקודת מפנה דרמטית:

"הרגשתי כמו שור דורס. הבנתי שלא משנה מה יהיה כבר אי אפשר יהיה להתעלם ממני. למעשה זאת הייתה עונת הפריצה שלי"

אחרי שהרגיש כי הוא כבר לא אנונימי, יצא לבקוביץ' לליגה ההונגרית שם שיחק בבודפשט ואף הספיק לשחק בליגה האירופאית.

הפציעה הקשה והחזרה הבלתי-אפשרית

בשיא הקריירה בחו"ל, לבקוביץ' נתקל במשבר הגדול ביותר: פציעה קשה. הרופאים העריכו כי ייעדר מהמגרשים בין שנה וחצי לשנתיים. אך בזכות חוסן מנטלי ואישיות חזקה, הוא הצליח לחזור אחרי שבעה חודשים בלבד! הוא שיחק בחצי גמר הגביע ההונגרי, עלה לגמר וזכה בגביע המקומי. סיפור שמעיד יותר מכל על הנחישות של השוער.

הקורונה עצרה את המסע האירופאי, ואילצה אותו לחזור לארץ. המעבר הזה, שהיה יכול להוות משבר נוסף, הפך דווקא להזדמנות: לבקוביץ' חזר לישראל "עם ביטחון ואמונה מאוד גבוהה בעצמו". שלוש שנים של הצטיינות בהפועל חדרה בליגת העל הביאו אותו שוב, בפעם השנייה, להפועל תל אביב.

"המועדון היה חשוב יותר מאם אני משחק"

הקדנציה השנייה של רובי בהפועל ת"א הגיעה אחרי ירידת ליגה. אחרי תקופה קשה במועדון ומעבר ספסל תחת מסאיי דגו, המאמן החדש יניב ברדה החזיר אותו לשער. לבקוביץ' מדגיש: "אל יניב החליט להחזיר אותי לשער לא בגלל ההיכרות המוקדמת שלנו ולא בגלל החברות… בשלב הזה, בגיל הזה, המועדון היה בשבילי יותר חשוב מאם אני משחק או לא". אמירה המעידה על בשלות מקצועית ואישית.

כיום, לאחר הקדנציה המוצלחת, לבקוביץ' ממתין בבית להצעה שתאתגר אותו ותרגש אותו, כמי שחווה כבר כמעט הכול בקריירה.