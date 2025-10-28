בעקבות הפרת ההסכם ישראל החליטה לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב ייתכן ויהיו צעדים נוספים בהמשך

בעקבות הפרת ההסכם ואי הבאת גופות החטופים ישראל החליטה היום (שלישי) לעצור את סיורי חמאס עם הצלב האדום שמתקיימים בשטח הצהוב, כך לפי הדיווח של גילי כהן הכתבת המדינית של כאן 11. ייתכן ויהיו צעדים נוספים בהמשך שיסוכמו בדיון עם ראש הממשלה שצפוי להתקיים יותר מאוחר היום.

הבוקר פורסם כי אחרי לילה של בדיקות לגילוי זהות הגופה שנמסרה אמש לישראל, בישראל גוברת ההערכה בשעות האחרונות כי לא מדובר באחת מ-13 החללים החטופים שמוחזקים בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

בנוסף דווח היום כי בערב שמחת תורה, יום השבתם של החטופים החיים לישראל לפני כשבועיים, תפסו כוחות צה"ל חוליית מחבלי חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שכונת שג'אעיה. המחבלים הגיעו עד למרחק של קילומטר אחד בלבד מגדר הגבול מול נחל עוז, ונעצרו על ידי כוחות מחטיבת המילואים 11 לאחר שכטב"ם צה"לי זיהה אותם ועקב אחריהם.

על פי החשיפה של עיתונאי גל"צ, דורון קדוש, בחקירתם הראשונית בשטח, הובילו המחבלים את הכוחות למסגד ששימש מפקדה ומתחם אימונים של חמאס, ובו הוטמן אמל"ח רב – מטענים רבי עוצמה, טילי RPG וחומרים מודיעיניים. בנוסף, נתפס במקום דגם של קיבוץ בעוטף עזה, ששימש ככל הנראה לתכנון פעולות טרור נגד ישראל.