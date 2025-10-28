יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט הגיע לסיכומים עם נציגי הסיעות החרדיות על נוסח חוק הגיוס החדש שגובש בשבועות האחרונים בוועדה שבראשותו, כך דווח היום (שלישי) באתר כיכר השבת.
על פי הדיווחים, יחולו שינויים משמעותיים בנוסח החוק, כך למשל החוק יוגדר כחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות ולא כחוק לגיוס בני הישיבות. כמו כן, ייכתב במפורש בחוק כי יעדי הגיוס מיועדים לצעירים חרדים שאינם לומדים ולא לבני הישיבות. "חוק הגיוס או חוק ההשתמטות".
ההסכמות עם החרדים מגיעות על רקע ביקורת קשה מהאופוזיציה אתמול, בין היתר מיו"ר האופוזיציה לפיד שאמר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי טיוטת החוק המוצעת על ידי ביסמוט היא "טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות שהונדס כולו בכדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל" מחד, ועל רקע הפגנת הענק של החרדים ביום חמישי בירושלים מאידך.
על פי הדיווחים נוסח החוק הועבר לאישורה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון מירי פרנקל שור, והדיון בעניינו נדחה ליום שני הקרוב בכדי לאפשר לרוה"מ נתניהו לעיין בטיוטת החוק
חרדי
תמשיכו להתחמק מאלפי משתמטי המצפון, תמשיכו להתחמק מ-2 מליון ערבים ועל תגידו לי שאתם לא סומכים עליהם כי בחדר ניתוח שהם הרופאים ואתם תחת הרדמה אתם פתאום סומכים עליהם, תמשיכו...
תמשיכו להתחמק מאלפי משתמטי המצפון, תמשיכו להתחמק מ-2 מליון ערבים ועל תגידו לי שאתם לא סומכים עליהם כי בחדר ניתוח שהם הרופאים ואתם תחת הרדמה אתם פתאום סומכים עליהם, תמשיכו להתחמק מתאטרון צהל והגולצים בגלצ וכל מפעילי הממטרות למיניהם ותמשיכו לדמיין שאחרי ההתחמקות המביכה הזאת אנחנו נתגייס חילונימזרוחניקים תפסיקו לעשות מעצמכם צחוק! שתרצו שויוון אמיתי תחזרו אלינוהמשך 12:21 28.10.2025
חרדי
