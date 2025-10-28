החרדים דרשו שהחוק יוגדר כחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, ושלא ייכתב בו "גיוס בני הישיבות". כמו כן, צפויים שינויים במבנה הסנקציות

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט הגיע לסיכומים עם נציגי הסיעות החרדיות על נוסח חוק הגיוס החדש שגובש בשבועות האחרונים בוועדה שבראשותו, כך דווח היום (שלישי) באתר כיכר השבת.

על פי הדיווחים, יחולו שינויים משמעותיים בנוסח החוק, כך למשל החוק יוגדר כחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות ולא כחוק לגיוס בני הישיבות. כמו כן, ייכתב במפורש בחוק כי יעדי הגיוס מיועדים לצעירים חרדים שאינם לומדים ולא לבני הישיבות. "חוק הגיוס או חוק ההשתמטות".

ההסכמות עם החרדים מגיעות על רקע ביקורת קשה מהאופוזיציה אתמול, בין היתר מיו"ר האופוזיציה לפיד שאמר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי טיוטת החוק המוצעת על ידי ביסמוט היא "טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות שהונדס כולו בכדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל" מחד, ועל רקע הפגנת הענק של החרדים ביום חמישי בירושלים מאידך.

על פי הדיווחים נוסח החוק הועבר לאישורה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון מירי פרנקל שור, והדיון בעניינו נדחה ליום שני הקרוב בכדי לאפשר לרוה"מ נתניהו לעיין בטיוטת החוק