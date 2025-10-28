שר התפוצות תקף את ראש הממשלה לשעבר "בנט שמכר את הנגב לרע״מ ומנסור עבאס בונה חזק מאד על הדמנציה של חלק מהציבור"

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי תקף הבוקר (שלישי) את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שאמר כי הממשלה מקימה "מדינה פלסטינית" בנגב: "גם במונחי בנט שובר שיאים של רמייה והולכת שולל. בנט שמכר את הנגב לרע״מ ומנסור עבאס בונה חזק מאד על הדמנציה של חלק מהציבור".

דבריו המלאים: "אתמול, כנראה בניסיונות נוספים להשיג כמה מנדטים שנעלמו לו עקב השבת החטופים, נסע מר בנט לתל שבע וצילם סרטון שגם במונחי בנט שובר שיאים של רמייה והולכת שולל. בנט שמכר את הנגב לרע״מ ומנסור עבאס בונה חזק מאד על הדמנציה של חלק מהציבור".

"אז בואו נבדוק את הפרטים והעובדות: נתחיל מהנתון הכי חשוב – אכיפת בנייה בלתי חוקית בנגב והריסת מבנים בלתי חוקיים בצווים שיפוטיים (שמשמעם הריסת מבנים שלמים בשונה מפרגולה או גדר שהוצבה שלא כחוק). בשנים 21-22 שנות שלטונם של מנסור ובנט נהרסו סה״כ 47 מבנים בלתי חוקיים בנגב – שיא שלילי באכיפת החוק בנגב".

"לעומת זאת בין השנים 23-25 נהרסו 626 מבנים בלתי חוקיים, בשנת 2025 לבדה נהרסו 344 מבנים בלתי חוקיים עלייה של 600% מאז תקופת מנסור-בנט. זאת ועוד, בשנתיים האחרונות החלה הממשלה הנוכחית, לראשונה מאז ומעולם, לפעול לפינוי צבירים שלמים (צביר = מקבץ משמעותי של בתים נע בין עשרות למאות בתים)".

"בשנים 2024-2025 פונו 80 צבירים. ממשלת בנט-מנסור לא פינתה אפילו צביר אחד! הלאה, התמודדות עם תופעת הפוליגמיה עליה מקונן בנט בסרטון: הממשלה הנוכחית הקימה לראשונה מחלק בן 14 שוטרים לטיפול ייעודי בפוליגמיה וכן כוח משימה ייעודי בפרקליטות במטרה להגביר את האכיפה בנושא. בנט וממשלתו לא הקצו ולו תקן אחד למשטרה לצורך כך".

"חשוב לא פחות – הובלנו שינוי מדיניות דרמטי שנועד להילחם בתופעת הפוליגמיה וביצענו שינוי מדיניות הקצאת מגרשים, כאשר החלטנו על מגרש אחד לבית אב במקום לכל בית אם מה שיצר בעבר זכאויות כפולות ומשולשות למשפחות פוליגמיות. בנט לא שינה מדיניות זו והמשיך אותה לדרישת מנסור עבאס".

"לצד הגברת האכיפה והסדר בתחום הבנייה, הממשלה הנוכחית משקיעה בפיתוח ומתן פתרונות בנייה חוקיים, על קרקעות מוסדרות ולשם כך הוקצו 20 תקנים ליח' יואב במשטרה לשם ליווי ואבטחת עבודות פיתוח המיקוד + 15 תקנים לסיוע וליווי במרחב שגב שלום ומשולש כלא באר שבע. ממשלת בנט לא הקצאה כוח אדם ייעודי לפיתוח עבודות כי מנסור עבאס התנגד".

"זה על קצה המזלג, לפני שאנחנו מזכירים את עצירת נטיעות קק״ל בנגב לבקשת רע״מ בימי ממשלת בנט מנסור, את עצירת פיתוח המגרשים לבקשת רע״מ ועוד ועוד. מיידוף כבר אמרנו?".

אמש ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט דיבר בכנס פתוח לתושבי היישוב עומר שבנגב, והתייחס לנושאים שעל סדר היום. על המצב הבטחוני אמר: "בנוגע למצב הבטחוני בדרום, בנגב הולכת וקמה מדינה פלסטינית ,אני אומר בצורה ברורה אם לא נפעל, נתעורר ל-7 באוקטובר על הישובים בנגב".