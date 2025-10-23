שר התפוצות עמיחי שיקלי סייר אתמול בבית אל ודן עם ראש המועצה שי אלון באתגרים הביטחוניים ושמע ממנו: "הפת"ח וחמאס חד הם, והם מכינים את הקרקע לטבח הבא ביישובי יו"ש ובערי ישראל"

שר התפוצות עמיחי שיקלי הגיע אתמול לסיור בבית אל, ונשמע מאוד מודאג מהסכם הפסקת האש בעזה, שעלול להוות רעיון לערבים ביו"ש.

בסיור משותף עם ראש המועצה שי אלון, דנו השניים בסוגיות פיתוח הישוב ובעיקר דאגה לתשתיות הביטחוניות מול האתגרים הבאים.

הרשות הפלסטינית היא בלוף

שיקלי התייחס למעצר המחבל, תושב ג'ילזון הסמוכה, שנעצר השבוע על ידי כוחות הביטחון בדרכו לפיגוע. הוא תקף את התפיסה הבסיסית של הרשות הפלסטינית וטען כי היא מתכננת את הטבח הבא: "הרשות היא בלוף אחד גדול ששוב ושוב מתפוצץ לנו בפרצוף. מה שאנחנו רואים כאן הוא מחזה שהוא לא בר קיימא, זה קרוב מדי ליישוב, וכל מה שנוגע הרשות הפלסטינית זה בלוף אחד גדול.

כל הזהות הפלסטינית בעזה כמו ברשות מושתתת על שנאת יהודים. לצערנו, הפייק הזה שנקרא הרשות הפלסטינית תפס חזק בעולם, ויש לו תמיכה. מה שאנחנו רואים כאן זו מציאות שלא תחזיק עוד זמן רב. אין שום הבדל בין מחבלי החמאס והרשות הפלסטינית מעבר ללבישת החליפות, האידיאולוגיה חמאס-נאצית, הפיצול הוא למראית עין לצרכים פוליטיים ובין לאומיים".

חמאס ופת"ח מתכננים את הטבח הבא ביו"ש

ראש המועצה שי אלון הדגיש בפני השר את חשיבות ההתיישבות ואמר: "ההתיישבות בבית אל היא חומת מגן לירושלים ולגוש דן. אנחנו מצפים לגיבוי מלא מהממשלה גיבוי מדיני לפיתוח תשתיות ביטחוניות". בנוסף, התייחס אלון למצב הביטחוני ביהודה ושומרון: "בזמן שעיני כולם נשואות למקום אחר, הטרור ביהודה ושומרון מתעצם עם רבבות חמושים ומשוריינים של הרשות שמהווים פצצה מתקתקת. הפת"ח וחמאס חד הם, והם מכינים את הקרקע לטבח הבא ביישובי יו"ש ובערי ישראל. השאלה אינה אם זה יקרה, אלא מתי".

אלון קרא לממשלה לנקוט צעדים מיידיים: " הצעד הראשון הוא לפרק את הרשות לאלתר, שכן קיומה מונע טיפול אמיתי בטרור ומעניק לו חמצן מדיני. אני קורא לממשלה להתעורר מהזיות כמו 'ממשלת טכנוקרטים'. התפקיד שלי הוא לחזק ולפתח את בירת בנימין בית אל כמעשה ציוני הולם, ובמקביל, לדרוש החלת ריבונות מלאה שתחזק את הביטחון ותגדע את חלום המדינה הפלסטינית."