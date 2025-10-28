למעלה ממאה מיליון שקלים יקוצצו מתקציב הכנסת בהוראת אוחנה, ויועברו לקופת המדינה לטובת סיוע לנפגעי המלחמה

יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה הודיע הבוקר (שלישי) לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כוונתו לערוך קיצוץ של כמאה עשרים וחמישה מיליון שקלים בתקציב הכנסת. הקיצוץ הנוכחי מצטרף לשני קיצוצים נוספים שערך אוחנה מאז כניסתו לתפקיד, בסך כולל של למעלה ממאתיים מיליון שקלים שהועברו לאוצר המדינה.

בכנסת הדגישו כי הקיצוץ לא יפגע בפעילותה השוטפת והחיונית של הכנסת, וכי יישמרו העקרונות בדבר עצמאות תקציב הכנסת והפרדת הרשויות. הקיצוץ יועבר לועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת על מנת לקבל אישור סופי.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מסר: "הכנסת מחוייבת לסייע למדינה במאמץ הכלכלי. המדיניות שלי היא לקצץ ככל שניתן בכספים ציבוריים ולהשיב אותם לאוצר בכדי שאלה ישובו לטובת האזרחים ושיקום היישובים אשר נפגעו במלחמה".