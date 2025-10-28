09:22

הגיעו להסדר טיעון: זה העונש על אירועי הדרבי התל אביבי

09:11

הפגנת החרדים נגד הגיוס: באלו רחובות היא תהיה ומה שעת הסיום?

08:59

חמאס מהתל בישראל: הגופה שנמסרה הלילה - לא של חטוף

08:54

ח"כ מזהיר: "האינתיפאדה השלישית מעבר לפינה"

08:47

צלפים או מהאוויר? מחלוקת קרדיטים בין צה"ל לימ"מ על החיסול

08:33

כ"ץ על החיסול בג'נין: "ניסיון לשקם את הטרור יענה ביד קשה"

08:32

דיווח דרמטי: מחבלי חמאס נתפסו סמוך ליישוב בעוטף עזה

08:17

פיקוד העורף בהודעה חשובה לציבור

08:13

האנטישמיות מתגברת: רב ישראלי הותקף באלימות בניו יורק

07:48

דיווח מקומם: צרפת הורתה להפיל רחפן ישראלי בלבנון

07:37

בכושר שיא: אבדיה הוביל את פורטלנד לניצחון גדול על הלייקרס

07:20

חברון: שתי מחרטות לייצור נשקים אותרו וחשודים בהסתה נעצרו

07:04

צה"ל תקף באזור ג'נין מהאוויר: שלושה מחבלים חוסלו

21:49

בגיל 74: הלך לעולמו הזמר יוני נמרי

21:48

יוסי כהן מודיע רשמית כי לא יתמודד בבחירות הקרובות

21:11

הצלב האדום הודיע: גופת חטוף נוספת תועבר בקרוב לישראל

21:10

תשוש, עם מקל ועטוף בשמיכה: כך נראה סינוואר בימיו האחרונים

21:09

מעט מידי מאוחר מידי? חמאס מנסה לחמוק מהדד-ליין של טראמפ

20:50

האיש שהסעיר מדינה שלמה שובר שתיקה ומודה: "טעיתי"

20:35

הסלמה באירועים בצפון; התקיפות נמשכות

