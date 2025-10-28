פיקוד העורף הודיע כי היום (שני) יתקיימו בדיקות צופרים במספר יישובים בדרום הארץ. בשעה 10:05 תישמע אזעקת בדיקה ביישוב סנסנה, בשעה 11:05 ביישוב כרמל, ובשעה 12:05 ביישוב נגוהות.
בפיקוד העורף מדגישים כי מדובר בבדיקות מתוכננות, אך אם תופעל התרעת אמת, תישמע אזעקה נוספת ובמקביל תופעל התרעה גם באפליקציית פיקוד העורף ובאמצעי התרעה נוספים.
מידע נוסף ניתן לקבל במוקד פיקוד העורף בטלפון 104, באמצעות הודעות וואטסאפ למספר 052-9104104, באתר האינטרנט oref.org.il ובדפי הרשתות החברתיות של פיקוד העורף.
