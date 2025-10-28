אחרי שכוח של יוניפי"ל בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. דווח באתר החדשות הצרפתי לה פיגארו כי ההחלטה להפיל את הרחפן הייתה צרפתית

צרפת שוב נגד ישראל: אמש (שני) כוח של יוניפי"ל באזור כפר כילא בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. הלילה דווח באתר החדשות הצרפתי לה פיגארו כי ההחלטה להפיל את הרחפן הייתה צרפתית.

מקור דיפלומטי לעיתון "לה פיגארו" כי "ההחלטה להפיל רחפן ישראלי בדרום לבנון הייתה של צרפת לאחר שיונפ"יל טענו כי הרחפן "טס באגרסיביות מעל אחד מסיורי הכוחות שלו".

עוד באותו נושא צה"ל הודיע: כוח של יוניפ"יל הפיל רחפן ישראלי בלבנון 09:22 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

כזכור אמש צה"ל הודיע כי כוח של יוניפי"ל באזור כפר כילא בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. לאחר הפלת הרחפן, הכוחות השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. לא בוצע ירי לעבר כוחות יוניפי"ל. כך הודיע היום דובר צה"ל בערבית.