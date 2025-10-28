צרפת שוב נגד ישראל: אמש (שני) כוח של יוניפי"ל באזור כפר כילא בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. הלילה דווח באתר החדשות הצרפתי לה פיגארו כי ההחלטה להפיל את הרחפן הייתה צרפתית.

מקור דיפלומטי לעיתון "לה פיגארו" כי "ההחלטה להפיל רחפן ישראלי בדרום לבנון הייתה של צרפת לאחר שיונפ"יל טענו כי הרחפן "טס באגרסיביות מעל אחד מסיורי הכוחות שלו".

כזכור אמש צה"ל הודיע כי כוח של יוניפי"ל באזור כפר כילא בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. לאחר הפלת הרחפן, הכוחות השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. לא בוצע ירי לעבר כוחות יוניפי"ל. כך הודיע היום דובר צה"ל בערבית.

הודעת דובר צה"ל: "רחפן של צה"ל הופל אתמול באזור כפר כילא בדרום לבנון במהלך פעילות איסוף מודיעין וסיור שגרתית. חקירה ראשונית העלתה כי כוחות יוניפי"ל שהוצבו בקרבת מקום ירו במכוון לעבר הרחפן, למרות שלא היווה כל איום. לאחר הפלת הרחפן, כוחות צה"ל השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. אנו מאשרים כי לא נורו יריות לעבר כוחות יוניפי"ל, והאירוע ימשיך להיחקר באמצעות ערוצי קישור צבאיים".