אבדיה שוב היה השחקן הטוב על הפרקט והוביל את פורטלנד לניצחון ענק על הלייקרס, בן שרף שוב פתח בחמישיה והגיע להישג אישי משלו: סיכום כחול לבן

דני אבדיה פשוט מסרב לעצור. הכוכב הישראלי הוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחון ענק על אחת מהקבוצות הגדולות ב-NBA. הישראלי קלע 25 נקודות מול לוס אנגל'ס לייקרס בדרך לניצחון 108:122.

הלייקרס היו בלי שני הכוכבים הגדולים לברון ג'יימס ולוקה דונציץ', ואבדיה ניצל זאת היטב. הוא שוב היה הקלע המוביל של קבוצתו ולצד 25 הנקודות הןסיף ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, חטיפה, שלוש חסימות, אך גם שלושה איבודים.

עוד באותו נושא NBA: אבדיה שוב היה הקלע המוביל של קבוצתו שאיבדה יתרון גדול 08:02 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בכל ארבעת משחקיו השנה, קלע אבדיה 20 ומעלה נקודות. פורטלנד עלו למאזן 2:2, במה שהיה ניצחון החוץ הראשון שלהם העונה. במקביל בן שרף פתח שוב בחמישיה של ברוקלין נטס, קלע שלשה ראשונה בליגה הטובה בעולם וסיים עם שש נקודות וחמישה אסיסיטים לצד ריבאונד אחד. הנטס הפסידו 137:109 ליוסטון רוקטס והם עדיין לא ניצחון העונה.