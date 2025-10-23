בן שרף עם תצוגה נהדרת במשחק הבכורה ב-NBA, דני אבדיה פתח את עונתו השישית עם 20 נקודות: הליגה הטובה בעולם חזרה והישראלים מככבים

ה-NBA, הליגה הטובה בעולם חזרה הלילה (בין רביעי לחמישי) עם העונה הראשונה עם יותר מישראלי אחד. דני אבדיה התחיל את עונתו השישית. בן שרף ודני וולף (שלא שותף) פתחו את עונת הבכורה.

אבדיה הוביל את פורטלנד מול מינסוטה טימברוולבס במשחק בו הובילו ברובו ואיבדו את הראש בסוף בדרך להפסד 114:118. הישראלי קלע 20 נקודות והוסיף שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד. הוא הגיע למספרים האלה למרות שסבל מיום רע לשלוש, עם 0 מ-6. הוא פתח בחמישיה ושיחק 32:59 דקות. רק ג'רמי גרנט קלע יותר ממנו (29).

עוד באותו נושא במגמת עלייה: הכוכב הישראלי עם שיא אישי חדש 07:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל גם בן שרף הפסיד במשחק הבכורה ב-NBA מול שארלוט הורנטס אבל הציג משחק נהדר. הרכז בן ה-19 פתח בחמישייה והיה על סף דאבל דאבל עם שמונה נקודות ושבעה ריבואנדים. הוסיף גם ארבעה אסיסיטים.