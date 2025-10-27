ברוך דיין אמת: הזמר יוני נמרי, שהתפרסם בין היתר עם שיריו "שושנת פלאים" ו"התחלה חדשה" הלך היום לעולמו והוא בן 74

יהונתן חיים (יוני) נמרי נולד בשנת 1951 בקיבוץ אשדות יעקב. במסגרת שירותו הצבאי בצוות הווי פיקוד הדרכה השתתף ביצע כסולן את הלהיט "כל מה שרציתי". בהמשך הקליט עוד מספר להיטים כמו "שושנת פלאים" – בלחנו של צביקה פיק, "החבר הכי טוב בעולם שלי", ובהמשך גם את "הכניסיני תחת כנפך". נמרי היה נשוי בתקופה זו לזמרת רותי נבון, אשר שירתה עימו בלהקה הצבאית.

במהלך שנות השבעים היגר לצרפת וגרמניה ופיתח שם קריירה של מוזיקה ושירה. בתחילת שנות השמונים הוציא את האלבום עם שיר הנושא המפורסם "אחד מול אחד". כעבור זמן קצר יחסית איבד את אשתו ובתו בתאונה בצרפת, בה נפצע קשה, ובעקבות זאת שב לישראל.

בשנת 1989 הוציא נמרי את אלבומו השני "שקט מעולם אחר", שבו הוא הלחין בעצמו את מרבית השירים. בין שירי האלבום בלטו "אחזי בי", "גלים קטנים", ו"כוכבים נופלים" (בשניהם מילים: נעמי ויינגרטן), "דרך הנשר" (מילים: אהוד מנור, בו ניגן אריק קלפטון בגיטרה) וביצוע מחודש ללהיט הסולו הראשון שלו "שושנת פלאים".

מאז שנות ה-90 הוא עוסק ברפואה אלטרנטיבית ומתמחה בשיקום חוט השדרה. בתחילת שנות ה-90 נישא לאסנת גולדברג, ולהם בן ובת. כעבור זמן התגרש.

בשנת 2003 הוציא סינגל ובו ביצוע מחודש של שירו "שושנת פלאים", בעיבודו של אבי סינגולדה. בשנת 2011 הוציא את הסינגל "חוט שזור" ובו סיפור חייו.

במרץ 2014 חידש את השיר "התחלה חדשה", שהלחין למילים של יונתן שם-אור, ועיבוד של חיים רומנו.

היום, כאמור, נמרי הלך לעולמו. הוא יובא למנוחות מחר באשדות יעקב. יהי זכרו ברוך.