ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור ראשון במטה הפסקת האש האמריקאי בקריית גת, נתניהו ילווה בצמרת הביטחונית הישראלית ויהיה הגורם הבכיר ביותר לבקר במפקדה ללא ליווי אמריקאי

אחרי הטענות המדוברות לאחרונה על כפיפות ישראלית לארה"ב, במסגרת הסכם הפסקת האש והפסקת הלחימה של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו יבקר גם הוא במפקדה האמריקאית לניהול הפסקת האש.

דיווחים שונים בתקשורת הישראלית טוענים כי במסגרת הפסקת האש בין ישראל לחמאס בעזה, לקחו האמריקאים מידה רבה של שליטה על ההתנהלות הביטחונית הישראלית.

גורמים אף טוענים כי פעולות צבאיות ישראליות עוברות שרשרת ארוכה של אישורים, שעוברות לא פעם דרך ערוצים אמריקאים, כאשר חלקן אף נבלמות על ידי קציני מפקדת הפסקת האש.

כעת, על רקע דיווחים אלה, צפוי ראש הממשלה נתניהו להגיע בעצמו יחד עם בכירי צה"ל לביקור ראשון של אישיות ישראלית, שמגיעה ללא ליווי אמריקני למפקדה.

על פי הדיווחים, נתניהו צפוי להיות מלווה בצמרת הביטחונית של ישראל, ויקיים במפקדה דיון ביטחוני מתואם עם הפיקוד הבכיר במטה הפסקת האש.

בנוסף לכך, הביקור יכול להיות גם חלק מאיתות משותף של ישראל וארה"ב, אשר שתיהן מסיבותיהן לא מרוצות מהתנהלות חמאס במסגרת הפסקת האש, ומעיכוב החזרת גופות החטופים וניתן להעריך כי יתקיימו תהליכי תיאום מקצועיים גם בנושא זה במהלך הביקור.