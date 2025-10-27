נפתלי בנט דיבר הערב בכנס והתייחס למצב הבטחוני ולחוק הגיוס: "אני לא מוכן שנממן יותר את השתמטות החרדים". על הממשלה: "חלשים, צריכים ללכת הביתה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט דיבר הערב בכנס פתוח לתושבי היישוב עומר שבנגב, והתייחס לנושאים שעל סדר היום.

על המצב הבטחוני אמר: ״בנוגע למצב הבטחוני בדרום, בנגב הולכת וקמה מדינה פלסטינית ,אני אומר בצורה ברורה אם לא נפעל, נתעורר ל-7 באוקטובר על הישובים בנגב".

בנושא חוק הגיוס: בכל נושא סוגיית החרדים, בשנתיים האחרונות הגענו למצב לא נורמלי ויש דבר אחד שצריך לעשות – לא לחוקק שום חוק, יש חוק קיים והוא חוק שירות הביטחון!

החוק הזה חל על כולם והחוק שעכשיו מנסים לחוקק זה לבטל את החוק הזה.

רק אם לא נבטל את החוק ונשאיר אותו כפי שהוא כולם יקבלו צווים.

אני לא מוכן שאנחנו נממן יותר את ההשתמטות של החרדים."

לסיכום אמר בנט כי לדעתו "הממשלה הזו כושלת בכל דבר והיא צריכה ללכת הביתה ולתת למישהו יותר טוב לטפל בדברים!

הרי מבחינתם כולם אשמים, 15 שנה אתם בשלטון ואתם רק בוכים, אם אתם כל כך חלשים לכו הביתה.

נמאס לי לשמוע תירוצים -תתחילו לטפל!״