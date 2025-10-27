ארגון הטרור ברצועה העביר מידע על חטוף נוסף שחולץ מההריסות בחיפושים ברצועה, מתבצעים תיאומים להעברתו לשטח ישראל

גורמים ישראלים מעדכנים כי נמסר אינדיקציות על החזרתה של לפחות גופת חטוף חלל אחד לישראל, מאוחר יותר הערב.

על פי דיווחים ממקורות שונים בנושא, ישראל קיבלה אינדקציות קונקרטיות כי חטוף חלל נוסף צפוי להיות מועבר אל ידי צה"ל וישראל בשעות הקרובות. עד כה זהותו או פרטים אחרים לא נמסרו או אושרו על ידי אף גורם.

בנוסף לכך, על פי דיווחים ערביים, חמאס ממשיך לטעון לקשיים באיתור של גופות חטופים נוספות. כאשר ברגעים אלו העביר חמאס מסר למתווכות כי הצליח לאתר את גופת החטוף בחיפושים אינטנסיביים בשכונת תופאח בעיר עזה, אך הוסיף כי קיימים "קשיים עמוקים" בפעילות איתור הגופות בין ההריסות.

בכיר חמאס הרחיב ומסר: "איתרנו גופת חלל במרחב תופאח, מבוצעים סידורים מול הצלב האדום לקבוע את מועד העברתו".